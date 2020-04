En España son las 11:00 p.m. y ya nadie hace ruido. Eymi Guardia contesta mi llamada bastante mortificada y ansiosa a la vez. Ella llegó a dicho país el 14 de febrero de este año con sus dos hijos, una adolescente de 13 años y un joven de 20. Los tres planeaban pasar unas vacaciones que debían durar 20 días en Logroño; sin embargo, la crisis desatada a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 cambió sus planes. Ahora llevan casi dos meses varados en una ciudad donde no conocen a nadie y viven de la caridad de compatriotas que residen en el lugar.

“Cuando vinimos dormíamos en un casa en los muebles, pensamos que sería como una aventura viajar de mochileros y hacer turismo todo el día. No importaba mucho dónde íbamos a dormir. Cuando comenzó la pandemia ya yo no tenía a donde ir con mis hijos, me habían cancelado el vuelo de retorno, yo compré otro boleto pero igual fue cancelado”, contó a Perú21.

Están siendo albergados por compatriotas que residen en España. (Foto: Eymi Guardia)

Cuenta que cuando se empezaron a implementar las restricciones de circulación y cierre de fronteras en Europa y Perú, se quedó literalmente en la calle con sus maletas y sus dos hijos. Gracias a un grupo de Facebook llamado Varados en España pudo contactarse con otros pares que se encontraban en su misma situación. Ellos la contactaron con personas que le ofrecieron ayuda.

“Una peruana que vive acá nos ha dado un cuarto pero ya esta semana debo buscar otro lugar porque todo es temporal. Estamos sobrevivendo cómo podemos, en el ayuntamiento me indicaron que no hay refugios, en el consulado nos dicen que no hay vuelos pero sabemos de un par de vuelos que han salido de España a Perú vacíos para repatriar españoles varados en Lima. Nosotros pudimos haber regresado ahí”, indicó Guardia.

Peruanos en España piden apoyo para volver a casa. (Foto: Eymi Guardia)

PIDEN QUE SE HABILITEN VUELOS HUMANITARIOS

Así como ella, otros 40 connacionales que han recurrido a la solidaridad de otros peruanos en España para poder comer durante el día y tener un espacio donde dormir buscan volver al país. Uno de ellos es un joven que tuvo que ser operado en Madrid debido a un apendicitis aguda.

“He gastado en medicamentos y taxi, ahorita me queda muy poco dinero para solventar mis alimentos y un techo. Estamos viviendo gracias a personas que nos están ayudando, pedimos apoyo, un vuelo humanitario para poder regresar a Perú”, señaló.

Dava, otra de las afectadas señaló a este diario que viajó a Madrid para llevar un tratamiento médico para poder quedar embarazada y, lamentablemente, un día antes de volver al Perú su vuelo se canceló debido al cierre de fronteras internacionales.

Peruanos en España piden apoyo para volver a casa. (Foto: Eymi Guardia)

“Mi esposo, mi negocio, mi vida está en Lima. Ya no sabemos qué más hacer, hemos recurrido al consulado para que nos apoyen, yo ahorita estoy en la quiebra, no tengo más dinero para seguir en España y en Perú tengo un emprendimiento que está estancado, solo viajé unos días por un tratamiento médico, no tenía idea que todo esto iba a suceder", manifestó.

Ellos están a la espera de que se habilite un vuelo humanitario para repatriarlos, incluso están dispuestos a pagar un vuelo charter que les permita volver a sus hogares. Para ello, se han empadronado y han enviado un documento dirigido al canciller Gustavo Meza-Cuadra, a fin de que atiendan su pedido.

Entre los miembros del grupo Varados en España hay niños, personas operadas y adultos mayores. Guardia refirió que la aerolínea Iberia tiene programado un vuelo para los próximos días para repatriar a un grupo de 50 españoles varados en Perú. La idea es que les permitan abordar ese avión con destino a Lima.

“No tenemos nada concreto, estamos haciendo coordinaciones para buscar un vuelo y pagarlo entre nosotros, no pedimos dinero simplemente queremos ayudar lo más que podamos para regresar al Perú. Si nos tenemos que endeudar, nos endeudaremos, pero estamos organizados. Tenemos niños, personas mayores de 50 años, si esta semana no recibimos respuesta del Gobierno peruano, nos quedamos en la calle”, expresó.

Peruanos varados en España piden ayuda para volver al Perú.

