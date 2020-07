En el día 131 de la emergencia por coronavirus , el ministro de Defensa, Walter Martos , junto a miembros del Ejército del Perú llegaron este viernes hasta el asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho para proporcionar de manera gratuita oxígeno a personas que lo requieren en esta zona este de Lima. Esto de realizó tras la instalación de una planta móvil generadora de este recurso medicinal.

Martoz dijo que, además del llenado gratuito de balones de oxígeno medicinal, esta actividad incluye la atención médica de la población con 10 especialidades, el despistaje de COVID-19, vacunación y la entrega del pan Bicentenario. La actividad tiene previsto atender a más de 1.600 personas de la zona.

La planta de oxígeno fue instalada en una losa deportiva ubicada al final de la Av. Central, en el AA.HH. Cruz de Motupe, en donde se ha formado una larga cola de personas que han llegado desde diferentes puntos de Lima este con sus balones para ser llenados.

“Nuestro Ejército está realizando esta acción cívica en coordinación con el municipio de San Juan de Lurigancho y con el apoyo del Ministerio de Salud. Se está trayendo profesionalidades con especialidades para tratar a estas personas en diferentes aspectos de la salud. También estamos instalando una planta de oxígeno portátil para proporcionar este recurso a quienes necesiten. Además, se hará un triaje, es decir, se harán pruebas, para ver el nivel de contagios en toda la zona”, explicó a TV Perú.

Martos detalló que esta jornada forma parte de las acciones que desarrolla el Gobierno para prevenir y evitar los contagios del COVID-19, así como apoyar a las personas que están siendo afectadas económicamente por la pandemia.

“La idea es que cuidemos y tratemos a las personas vulnerables para que no se agraven y no lleguen al hospital. Hemos aprendido durante esta pandemia que con el tratamiento temprano se baja muchísimo la carga viral y eso nos ayuda para que las personas no lleguen a los hospitales”, anotó.

La actividad contó con la presencia del comandante general del Ejército, general Jorge Céliz Kuong; el alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzáles, y el director de la Diris Lima Centro, Alfredo Centurión.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Bolsonaro da nuevamente positivo al COVID-19

Bolsonaro da nuevamente positivo al COVID-19