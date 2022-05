El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta el lunes 9 de mayo, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 29′205.613. En tanto, el total de ciudadanos vacunados con dos dosis es de 27′032.797 hasta las 6:00 a.m.

Mientras, la cifra de ciudadanos a los que se les aplicó la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 asciende a 16′452.460 Mientras, con cuarta dosis se reporta 290.604 personas inoculadas.

Hasta el momento, Perú ha recibido más de 26 millones de vacunas de Sinopharm, más de 46 millones de Pfizer, más de 10 millones de AstraZeneca y más de un millón de Moderna. Todas estas se aplican según la programación por grupos etarios establecida por el Gobierno tras inocular con prioridad a personal de salud, adultos mayores y miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Bomberos.

El proceso de vacunación en el Perú comenzó el 9 de febrero de 2021, en los principales centros de salud en Lima y Callao. Una herramienta digital implementada por el Minsa permite acceder a la información del avance de la aplicación de dosis. Solo debes darle clic AQUÍ para revisar el número de personas vacunadas con ambas dosis o con una sola

Tanto la vacuna de Sinopharm como la de Pfizer y la de AstraZeneca deben aplicarse en dos dosis para vacunar a una persona contra el COVID-19.

Nuevo plan de vacunación

El Gobierno estableció que el 16 de abril de 2021 se inicie un nuevo plan de vacunación contra el COVID-19, con el objetivo de vacunar primero a los adultos mayores.

Para ello, el Ejecutivo implementó la plataforma Pongo el Hombro, a fin de que las personas puedan conocer el local, la fecha y el horario en que serán vacunados contra el coronavirus (COVID-19).

Actualmente se viene inoculando a la población a partir de 5 años a más en Lima, Callao y en las regiones del país. Además, desde el 26 de marzo se viene aplicando la tercera dosis a personas de 12 años en adelante y desde el sábado 2 de abril se comenzó a inocular con la tercera dosis a mayores de 70 años y y con inmunocompromiso.

Las personas de la tercera edad que no puedan desplazarse hasta sus centros de vacunación tienen la opción de llamar a la Línea 113, para que una brigada acuda a su vivienda y les apliquen las dosis.

