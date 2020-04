Días de extremo cuidado, de prevención absoluta. Según las últimas declaraciones brindadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en diez días se comenzarán a levantar algunas restricciones del aislamiento social de forma progresiva.

Esto significa que los sectores que puedan funcionar siguiendo medidas de aislamiento social que eviten aglomeraciones podrán regularizar sus jornadas. Asimismo, algunos establecimientos que permanecían cerrados, volverán a abrir sus puertas.

Para César Cárcamo, epidemiólogo y docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, si las ciudadanía no respeta las normas de distanciamiento social, el Gobierno podría verse obligado a volver a disponer de una cuarentena obligatoria. “De todos depende no volver a estar en cuarentena”, afirmó a Perú21.

“La mayor parte de nosotros no se ha infectado todavía, es decir, hay un gran número de personas que son susceptibles, la pandemia no se acabó. El levantamiento progresivo de la cuarentena no significa que podamos hacer una vida normal. Si se descontrola el número de contagios, el Gobierno podría verse en la necesidad de volver a imponer una cuarentena”, advirtió.

Dijo que la principal razón para levantar el aislamiento obligatorio “no es que hayamos vencido al virus sino que el costo económico de mantener la cuarentena es altísimo”.

César Cárcamo es profesor principal de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. (Foto: César Cárcamo)

LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL DISTANCIAMIENTO

Cárcamo fue enfático en pedir que se mantengan los hábitos adoptados durante este periodo, a fin de ayudar a los sectores del Gobierno a reducir los riesgos de contagio en los puntos donde habrá cierta concentración de personas.

“Seguramente con el levantamiento se darán algunas disposiciones complementarias, pero nosotros como ciudadanos debemos seguir manteniendo la distancia, usando las mascarillas y guantes, sobre todo en el transporte público que será uno de los principales focos infecciosos. También debemos mantener el lavado de manos, que no solo nos protege del COVID-19 sino de muchas otras enfermedades”, explicó.

Cárcamo agregó que otras costumbres desarrolladas en los últimos meses, como ir a comprar al supermercado o mercado una vez a la semana y salir solo cuando sea exactamente necesario también deberían mantenerse a largo plazo: "Según la información que tenemos, bajo las condiciones actuales estamos llegando al pico de la epidemia y el número de fallecidos está estabilizándose. Es posible que se trate de un accidente estadístico, pero vamos a confiar en que realmente hemos logrado esa estabilidad, lo que no quiere decir que seamos inmunes”.

El escenario que se vive en países como Italia y España se dio debido a que la cuarentena obligatoria se adoptó tardíamente: “El problema es que hay personas que se demoran en curarse y se confunde con recuperación. Eso ha pasado en China, donde hay 90 personas que después de supuestamente recuperarse, volvieron a dar positivo".

El especialista añadió que si bien se tiene que seguir haciendo estudios para determinar la inmunidad de esta enfermedad, las personas pueden tomar responsabilidad dentro de sus comunidades para evitar un brote luego de que se levanten las restricciones.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: SE INAUGURA ALBERGUE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Coronavirus en Perú: se inaugura albergue para mujeres víctimas de violencia