El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, informó este viernes que hay una desatención por parte del Poder Ejecutivo hacia los corredores complementarios en lo que va de la pandemia por el COVID-19.

En diálogo con Canal N, sostuvo que se requiere un subsidio de S/10 millones mensuales para cubrir los costos mínimos de operación de los corredores complementarios en beneficio de los usuarios.

“En El Peruano se publicó el subsidio para el transporte urbano convencional y para el Metropolitano. Sin embargo, falta atención a los corredores complementarios, que son 5 corredores ejes viales principales que atendemos a casi 150 mil pasajeros -antes atendíamos 500 mil- y como verán los ingresos no cubren mínimamente los costos de operación”, señaló.

“Nosotros requerimos alrededor de 10 millones soles mensual para los cinco corredores, el MEF debe ponerse más sensible, porque al no cubrir los costos de operación, esto afecta al conductor, no se puede cumplir con los proveedores”, agregó.

Durante la entrevista con el citado medio, Ángel Mendoza sostuvo que la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del MEF, a cargo de Gabriel Daly, no estaría dando solución a este subsidio.

“Aquí hay un problema porque vemos los esfuerzos de las diversas autoridades que nos hemos sentado en una mesa, pero lamentablemente tenemos un problema con la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del MEF a cargo del señor Gabriel Daly, a quien nosotros responsabilizamos que no se esté dando solución con la emisión de un decreto que la misma ministra se comprometió el 14 de julio y hasta ahora no se ha emitido ningún decreto”, comentó.

“El señor Daly ha tenido reuniones con las autoridades competentes, pero muestra una decisión cerrada, hay 3 o 4 técnicas factibles, pero solo plantea una salida que lo que quiere es que se cree una adenda al contrato, es decir, cambiar una banda tarifaria para incrementar el pasaje. El pasaje tendría que incrementarse a 4.50 a 5 soles (y lo harían ellos)”, señaló para Canal N.

Por último, instó a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, que se dé cumplimiento del subsidio para continuar de manera oportuna el funcionamiento de los corredores complementarios.

“Está en las manos del MEF de atender mediante un decreto de urgencia un subsidio para los corredores para que los pasajes de mantenga. Tenemos casi 200 buses paradores y es inhumano que los usuarios formen largas colas y arriesguen sus vidas. Invocamos a la ministra para que tenga una sensibilidad y ponga en orden a sus funcionarios porque esto puede empeorar”, detalló.

