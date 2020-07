En el día 124 del estado de emergencia por el coronavirus , un grupo de ambulantes protestó este viernes en los exteriores de la Municipalidad de Santa Anita . Los comerciantes informales piden retornar a trabajar en la vía pública luego de que se decretada una cuarentena focalizada en el país.

Los manifestantes aseguran que cumplirán con los protocolos sanitarios y que necesitan trabajar luego de la cuarentena total que se cumplió por más de 100 días en todo el país. Varios de los comerciantes participaron de la protesta provistos de equipos de protección personal y portando carteles con los siguientes mensajes: “Más de 20 años trabajando en los mercados y nadie nos sacará”, “Queremos trabajar”, “Comerciantes parados en pie de lucha, hasta quemar el último cartucho”, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, sostuvo que sería irresponsable permitir que los informales retornen a las calles porque expondrían la salud pública en plena pandemia del COVID-19.

“Nosotros hemos sido firmes con ellos y les hemos expuesto una vez más que no pueden salir a las calles, a la vía pública porque no podemos exponer la salud pública de todos los vecinos. Así como ellos han presentado unos documentos también los vecinos preocupados”, dijo a Canal N.

“El tema es que no pueden volver a la vía pública. Si les permito a ellos, todos me van a exigir volver a la vía pública. Entonces, qué haríamos con estos mercados formales que están cumpliendo todo el protocolo y ellos también me exigen. También tengo quejas de las juntas vecinales”, acotó la autoridad.

Tras sostener una reunión con los comerciantes informales, el burgomaestre informó que se les propuso un espacio en los mercados itinerantes, pero este grupo lo rechazó. “Hay toda una voluntad para ayudarlos, hasta sacar una ordenanza para de manera paulatina para ir formalizándolos o sea todo lo que está en nuestras manos no les vamos a negar. En estos momentos está totalmente prohibido hacer manifestaciones. Les ofrecido espacios en los mercados itinerantes, pero no quieren ir. Ellos quieren insistir en la vía pública”, señaló.

No obstante aclaró que a inicios del año se reportaban 2 mil ambulantes en Santa Anita, pero que ahora esta cifra disminuyó porque optaron por la formalización, mientras precisó que los manifestantes no serían más de 250.

“[¿Hubo acuerdo? ]No, no se puede. Sería irresponsable ponerlos [en la calle] y en peligro en esta situación de la pandemia después de un trabajo que hemos venido haciendo con todos mis vecinos. [¿Cuánto es el número de los ambulantes que protestan?] No veo más de 250 personas que son las que quieren regresar a la vía pública”, agregó.

