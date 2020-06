“Si no salimos a trabajar, no comemos. Tenemos miedo al coronavirus, pero más al hambre”, señaló una ambulante que comercializaba prendas de vestir. Los agentes de la Policía Montada ni la intimidaron. “Me arriesgo para alimentar a mis cuatro hijos”, añadió.

Ella formó parte de los cientos de comerciantes informales que se apoderaron ayer de varias cuadras de la avenida Grau, en el Cercado de Lima, para vender sus productos a pesar de las restricciones de Gobierno.

Los vendedores se aglomeraron en su mayoría en la Vía Expresa Grau, exactamente entre las avenidas Manco Cápac e Iquitos, luego de que agentes de la Policía Nacional los desalojaron de calles aledañas.

Si bien causaron gran desorden, fueron los transeúntes quienes agravaron la situación al aglomerarse en torno de los productos que eran puestos a la venta. Nadie respetó el distanciamiento social recomendado para evitar los contagios de COVID-19.

“Estoy con la mascarilla, así no pasa nada. Además, solo estoy viendo, no he tocado nada”, explicó uno de los transeúntes en su intento de excusarse.

EN LA VICTORIA

En otro escenario, un grupo de comerciantes ambulantes abarrotaron algunas vías del distrito de La Victoria.

En horas de la madrugada, llegaron a los jirones Huánuco, Andahuaylas y García para instalar sus puestos ambulantes; sin embargo, fueron desalojados por la Policía Nacional, pero, sobre todo, por los propios vecinos del distrito, quienes se organizaron para evitar una “invasión”.

Los ciudadanos conformarán cuadrillas de vigilancia y contratar seguridad particular para contener el avance de los informales, quienes argumentaron que necesitaban vender para sobrellevar el estado de emergencia, que desde hace más de 80 días les impide generar recursos.

HAY ALTERNATIVAS

Para Álvaro Espinoza, investigador adjunto de GRADE, la situación es compleja. “No hay espacios adecuados para reubicarlos. Si los vas a mandar a un lugar lejísimos, no les conviene. Si antes no había solución, ahora tampoco la hay”, dijo a Perú21.

Sostuvo que ahora hay mucha más gente que no es ambulante, pero “que se está buscando el pan porque no hay trabajo”.

Sugirió a las autoridades tomar medidas. “Se debe aprovechar infraestructuras que están vacías, aprovechar parques y espacios abiertos, pero todo dentro de un plazo temporal donde luego tienen que salir”, subrayó.

Sostuvo que son comprensibles las protestas de los vendedores formales por la reubicación de los informales en la alameda Las Malvinas. “Son una competencia desleal contra el formal, los formales siempre se van a quejar, no les conviene tener ambulantes allí”, remarcó.

NO LOS QUIEREN

En tanto, los comerciantes formales del emporio comercial de Las Malvinas se mostraron en contra de la reubicación de ambulantes en su zona.

“Es un premio a la informalidad. Les van a dar (Lima, a los ambulantes) stands, toldos para que vendan en la berma central, mientras que nosotros estamos encerrados en nuestros puestos sin poder vender”, dijo César Vásquez, secretario de Imagen Institucional del Frente Empresarial de Las Malvinas.

Exigieron una reunión con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para tratar el tema.

Tenga en cuenta

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, adelantó que los ambulantes también serían ubicados en el parque zonal Cahuide, ubicado en el distrito de Ate.

Residentes de los jirones Huánuco, Andahuaylas y García Naranjo, en La Victoria, intentaron conversar con los vendedores para expresarles su oposición al desarrollo del comercio informal en su zona.

