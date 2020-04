Luego de que la Municipalidad de Carabayllo clausurara temporalmente la institución educativa Juan Pablo Peregrino por incumplir medidas de aislamiento social obligatorio el pasado 13 de abril, el establecimiento precisó que no se trasgredió las normas impuestas por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19.

A través de un comunicado enviado a este diario, el centro educativo informó que vienen cumpliendo con las disposiciones señaladas en la Resolución Viceministerial 079-2020-Minedu, publicada el 12 de marzo en el diario El Peruano.

Colegio había sido clausurado tras detectar la presencia de padres de familia fuera del establecimiento. (Renzo Salazar/GEC)

“Nuestro colegio fue materia de control policial a efectos de inspeccionar si estamos cumpliendo con la cuarentena. La inspección se realizó el 13 de abril a las 11:00 a.m. Se constató que no existía atención al público, y que no se contaba con personal docente, administrativo y/o estudiantes”, señaló la institución, la cual había sido sancionada tras detectarse la presencia de padres de familia durante la cuarentena.

Sobre este último hecho, el coordinador general del colegio, Edgar Palacios, explicó que luego de que se suspendieran las clases presenciales de un momento a otro, muchos padres solicitaron recoger los materiales que sus hijos habían dejado al interior del local.

“Al oficializarse las clases virtuales por el Gobierno, los padres de familia solicitaron que se les entregue los materiales de sus hijos, por ello se observó, en días anteriores, la presencia de algunos padres en los exteriores del colegio”, manifestó.

Agregó que la UGEL desestimó los argumentos planteados por la comuna distrital, ya que a través de la Policía se corroboró que no se venía desarrollando ninguna actividad presencial y que las clases son dictadas de forma virtual.

