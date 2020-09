El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, consideró que el cálculo de 7 millones de personas infectadas con el coronavirus (COVID-19) en el Perú “no sería real”, por lo que pidió “ser prudentes con las cifras”.

En Canal N advirtió que hablar de una cifra de tal magnitud podría dar “falsa seguridad” y se levantaría más la guardia, algo que calificó de “muy peligroso” mientras no haya cifras más verídicas y éstas se comprueben con otros estudios.

“Hay que ser prudentes con las cifras porque se están proyectando en base las pruebas rápidas, que mal que bien han servido, pero tampoco no es la gran panacea porque hemos vistos los clínicos que hay falsos positivos y falsos negativos. Eso está en varios estudios en el Perú”, manifestó.

“Ese sobreregistro en mi opinión no sería real porque si bien sí estamos bien infectados, pero no en la magnitud que ha tenido Loreto. Allí es explicable porque fracasó todo, el Estado, la población nunca colaboró, etc.”, añadió.

Como se recuerda, tanto César Cárcamo, integrante del grupo prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa), como el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, sostuvieron que el número de casos de COVID-19 habría alcanzado los 7 millones en el país.

Respecto al alto número de muertos reportados en nuestro país, Maguiña refirió que se debe al COVID-19 y a las denominadas “enfermedades olvidadas”, es decir, personas que han fallecido en sus casas debido al cáncer, diabetes hipertensión, etc.

“Eso ha pasado en Estados Unidos, donde un estudio dice que la causa de muerte fue en algunos casos el COVID, [pero] la causa de fondo fue estas enfermedades olvidadas y eso explica el tema de alto número de muertos o subregistro”, indicó.

“Ese es el acumulado porque los muertos no se mueren semanalmente, se van muriendo en función de la gravedad y las complicaciones que presentan los pacientes tanto de UCI como los que no acuden porque no hay programas de control en estos meses”, agregó.

Ciro Maguiña cuestionó las afirmaciones del exministro de Salud Víctor Zamora, quien indicó que espera que las autoridades y especialistas retiren a la hidroxicloroquina e ivermectina de la lista de medicamentos que se les suministra a los pacientes infectados con coronavirus.

“Nosotros no nos debemos a nadie, simplemente a lo que es la realidad del día a día. Incluso Zamora ha salido, un ministro fracasado que ahora es opinólogo. Él que fracasó con las pruebas, que dijo que las rápidas eran igual con las moleculares hoy también dice que hay que retirar las medicinas”, sentenció.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

China exhibe por primera vez sus vacunas contra el coronavirus en una feria comercial