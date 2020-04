El periodista Beto Ortiz ya se encuentra en Perú, tras un viaje a Estado Unidos el periodista pudo volver al Perú y ahora viene cumpliendo la cuarentena en un hotel de Lima.

Durante su estancia en el cuarto de hotel, donde acata las medidas de aislamiento establecidas para todos aquellos peruanos que retornan del extranjero; el conductor de 'El Valor de la verdad’ aprovechó su estadía para compartir con sus seguidores de Instagram información útil sobre el COVID-19 y cómo detectarlo.

Así funciona una prueba rápida de descarte

“En estas tres fotos podrán aprender cómo funciona la prueba rápida del COVID-19”, inicia la publicación que Beto lanzó esta tarde en su cuenta de Instagram.

“En la primera foto, el Dr. Frank Flores y su equipo de tecnólogos médicos de ESSALUD acaban de anunciarme que el resultado de mi prueba ha sido NEGATIVO”, explica en la foto en donde aparece junto a tres especialistas de salud.

“Yo, contento con mis resultados en la segunda foto”, añade.

“Y en la tercera, la prueba de inmunoglobulina o prueba rápida que se usa así: - Te pinchan un dedo para sacarte una gotita de sangre y la colocan en el dispositivo a esperar el resultado. - Si te sale la letra M significa que en este momento tienes una infección AGUDA de coronavirus. - Si te sale la letra G significa que tienes la infección en desarrollo desde hace más de 7 días y ya has generado anticuerpos. - Si te sale la letra C (como a mí) significa que la prueba no ha detectado anticuerpos del virus en tu sangre”, explica.