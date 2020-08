El Banco de la Nación emitió un comunicado para pronunciarse sobre la denuncia realizada por Segundo Rojas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banco (Sinatban), quien sostuvo que los trabajadores no contarían con equipos de bioseguridad ante el nuevo coronavirus (COVID-19).

La entidad explicó que desde mayo del presente año, el banco cuenta con un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, y que viene aplicando diversas medidas de bioseguridad a nivel nacional como la distribución de mascarillas y alcohol para el personal.

También, la implementación de pediluvios, instalación de acrílicos en ventanillas, toma de temperatura al ingresar a las agencias, entre otras medidas.

Además, el Banco de la Nación precisó que tiene en la red de agencias 1.110 trabajadores vulnerables y que estas personas, por prevención, no están laborando (tienen licencia con goce de haberes).

“Para cubrir esas ausencias y asegurar la continuidad del servicio al público, el Banco se ha visto en la necesidad de contratar personal suplente, el mismo que es sometido a los filtros de selección correspondientes”, indicaron.

Por ello, el Banco de la Nación rechazó declaraciones dadas por Segundo Rojas a quien acusó de intentar presionar a la Alta Dirección del Banco para que se otorgue un “bono extraordinario” de S/ 5. 000 a cada trabajador.

“En medio de esta coyuntura, en la que nuestra principal preocupación es el combate de la pandemia, consideramos poco razonable conceder una bonificación de esta naturaleza”, comunicó la entidad.

Cabe mencionar que el último viernes, el representante de Sinatban denunció la falta de equipos de seguridad para trabajadores del banco. También, indicó la ausencia de pruebas para los que retornan a sus funciones tras haber padecido de la enfermedad.

“No es justo que el Banco de la Nación esté maltratando a personal y nosotros, por ende, al no tener los implementos estamos contagiando al público (…) es alto el riesgo y el banco hasta ahora no toma conciencia”, declaró en diálogo con Canal N.

El Banco de la Nación aclara lo siguiente, con respecto a las declaraciones efectuadas hoy por el señor Segundo Rojas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Banco (SINATBAN) pic.twitter.com/7pOV6600vE — Banco de la Nación Perú (@BancodelaNacion) August 15, 2020

