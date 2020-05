Los familiares de los pacientes con COVID-19 del hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima, llegan todos los días, a cada hora, con cilindros de oxígeno, los cuales deben comprar fuera del centro médico pues este ya no se da abasto para la alta demanda que reciben.

Así lo reveló un reportaje compartido en el programa Al Estilo Juliana de ATV, en el cual se muestra esta cruda realidad. Uno de los afectados indicó que dentro del nosocomio se les indica que “lamentablemente no hay oxígeno”, por lo que se ven obligados a comprarlo por su cuenta.

Otra mujer indicó que gastó S/1000 en el alquiler de un balón de oxígeno y S/150 por recargarlo. “Esto es el colmo”, manifestó.

En tanto, una joven, quien tiene a su abuela hospitalizada, señaló que dentro del establecimiento de salud los mismos médicos venden cantidades mínimas de oxígeno a S/100. “Acá hay corrupción entre los mismos médicos”, expresó indignada.

Dijo que cuando su tío ingresó a ver a su abuela, esta no tenía oxígeno pese a que ellos han hecho todas las gestiones necesarias para que pueda contar con respiración asistida.

“Cuando fue a verla ella estaba sin oxígeno y convulsionando, le reclamó al personal de salud recién ahí la volvieron a conectar y reaccionó”, refirió al borde de las lágrimas.

Vendedores formales de los cilindros de oxígeno indicaron que cada balón de 10 metros cúbicos cuesta S/4 mil 200 vacío y S/4 mil 700 lleno. La carga dura aproximadamente 4 horas, y cada recarga vale S/35 soles por metro cúbico. Los mismos galones costaban S/900 el año pasado.

Ante esta situación, la conductora Juliana Oxenford exigió al Gobierno que garantice el oxígeno para todos los contagiados por coronavirus.

“No puede ser que una persona muera porque no tiene oxígeno, el Estado tiene que garantizar por lo menos oxígeno si no nos puede dar la seguridad de que ni un solo ciudadano va entrar a UCI, porque eso sería darnos una promesa que no se puede cumplir”, expresó.

Agregó que si los galones se recargan cada 4 horas, las personas terminarían pagando más de 300 soles por día.

“Hay quienes no han recibido ningún bono, no tienen AFP, de dónde van a sacar los S/300, es imposible. No nos alegra presentar esto, pero se trata de mostrar una realidad”, señaló.

El Ministerio de Salud no se pronunció al respecto.

