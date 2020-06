Cientos de ambulantes se resistieron esta mañana a abandonar la avenida Grau y calles aledañas del distrito de La Victoria. Serenos de la Municipalidad de La Victoria intentaron desalojarlos, pero algunos hicieron caso omiso, informó ‘América Noticias’.

Tras varios minutos de insistencia por parte de los serenos, los comerciantes, con todos sus productos, se movilizaron a otras vías. No obstante, también fueron desalojados por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En imágenes difundidas por ‘América Noticias’ se observa el desorden y aglomeración causada por algunos ambulantes en la Av. Grau. Asimismo, se aprecia que la mayoría no respeta el distanciamiento social para evitar casos de contagios por COVID-19.

En ese sentido, algunos de ellos pidieron apoyo al Ejecutivo indicando que viven del día a día y que necesitan trabajar. Otros comentaron que poseen tiendas en las galerías situadas en la Av. Grau, pero debido al estado de emergencia, aún no pueden reabrir sus puestos.

“Tenía mi tienda, pero como el Gobierno no hace nada, he tenido que salir a la calle. Yo tengo mi tienda en Grau”, declaró al citado medio. “No tengo para comer, necesito pagar mi alquiler, tengo mis hijos y solo he logrado vender algo. Yo estoy acá desde las 4:00 a.m.”, comentó otra comerciante.

