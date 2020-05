¡Alera! Al menos 10 mercados de Lima han sido identificados como foco de contagio de coronavirus, advirtió hoy el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Jorge Montenegro, ministro del sector, explicó que estos establecimientos serán intervenidos para garantizar la salud de la población. "Son focos de calor, están definidos, estamos haciendo operativos en adelante. La idea es que todos los mercados, los grandes y pequeños, cumplan con las medias de seguridad al 100%”, expresó.

Dijo que entre los establecimientos figuran el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, y el mercado San Felipe, en Surquillo, los cuales permanecen cerrados debido a los casos detectados entre sus comerciantes.

“No se puede abrir como si nada, al contrario, no podemos dejar de lado la vida de las personas no se puede tener mercados con la aglomeración de personas cuando hay medidas que, por desidia la gente, no cumple”, sostuvo el titular del Minagri.

RESPONSABILIDAD RECAE EN ALCALDES

Montenegro indicó que los alcaldes son los encargados de hacer cumplir los lineamientos para contener los contagios en los mercados.

Para ello se debe controlar el aforo de los usuarios, establecer puntos de entrada y salida, medir la temperatura y supervisar el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento de un metro dentro de los centros de abasto.

Recordó que las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y los niños no deben acudir a estos espacios por precaución.

Con el objetivo de evitar la propagación del virus COVID-19, el Minagri pone a disposición RECOMENDACIONES para el comerciante y/o vendedor del mercado para mantener la salubridad en sus puestos de trabajo.



✔ Descarga aquí: https://t.co/yg3ZcuU6EZ#PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/eUiPFGLFGm — MINAGRI - PERÚ (@minagriperu) May 2, 2020

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus en Perú: niños, gestantes y adultos mayores no ingresarán a mercados