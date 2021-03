El alcalde de Santa María del Mar, Jiries Martín Jamis Sumar, denunció que fue víctima de estafa luego que haya realizado un depósito de S/2.000 para cubrir el gasto del traslado de balones de oxígeno medicinal que no llegó a recibir. El autor de este acto irregular se hacía pasar como funcionario del Ministerio de Defensa.

En declaraciones para el noticiero América Noticias, el burgomaestre contó que recibió la llamada de una persona -cuya identidad se mantiene en reserva debido a la investigación- que le prometió una supuesta colaboración de entrega de balones de oxígeno medicinal.

“Lo que ofreció es el envío de 250 balones de oxígeno”, indicó el burgomaestre. Jamis Sumar, quien es también presidente de la Mancomunidad Litoral del Sur de Lima, indicó que recaudó dinero de los diferentes distritos de esa zona para lograr adelantar el envío.

“Nos comentó que el envío lo estaban haciendo desde la ciudad de Tacna, y que iba a tardar unas horas en salir la unidad porque tenían un problema logístico de combustible. Me dio la oportunidad de que, si pudiésemos ese problema logístico, ese envío saldría con mayor antelación. Juntamos la suma solicitada de dos mil soles, la depositamos en el banco”, señaló.

Alcalde de Santa María del Mar

Por su parte, Alexander Abarca, gerente municipal de Santa María del Mar, también confirmó que en la recaudación de dinero también figura el aporte de residentes del citado distrito. “Hay una colaboración de vecinos que era el apoyo para el combustible de estas unidades para que pueda llegar acá, a la zona”, dijo.

El matinal precisó que una vez realizado el pago de S/2.000, el estafador le pidió al alcalde de Santa María del Mar, el contacto de la alcaldesa de Pucusana. Esta solicitud fue lo que hizo sospechar a la autoridad edil y lo puso en alerta.

“Tomé el reparo de buscar el contacto de un general de ese mismo apellido. Conversé con él y me confirmó a qué se dedicaba y me confirmó que él no era la persona que había estado llamando”, agregó.

Los 250 balones de oxígeno nunca llegaron a la sede municipal. El caso viene siendo investigado por la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri).

Ministerio de Defensa advierte casos de estafa

En esa línea, el último 3 de marzo, el Ministerio de Defensa (Mindef) aclaró que no vende ni promueve la comercialización de oxígeno, tras conocerse que personas inescrupulosas se han puesto en contacto con autoridades locales de los balnearios del sur de Lima y usan el nombre de este sector para ofrecer este producto.

A través de un comunicado, indicó que estas personas vienen usando el nombre del Ministerio de Defensa o de una inexistente Secretaría de Defensa para ofrecer dicho producto medicinal.

“El Ministerio de Defensa no comercializa ni promueve la comercialización de oxígeno. Su labor en el marco de la pandemia se encuentra circunscrita a apoyar en el traslado de balones, tanques o plantas de oxígeno a lugares dispuestos por las autoridades de salud y en coordinación con las entidades públicas”, refirió.

En ese sentido, señala que, dadas las características del caso, que puede configurarse en un delito de estafa, “ya está en manos de las autoridades competentes”.

“Invocamos a la ciudadanía y a las autoridades locales a no dejarse sorprender y, de ser testigos de hechos similares, a denunciarlos ante la Comisaría más cercana”, agregó el Mindef.

Para ello, dicho portafolio indicó para cualquier consulta pueda hacerlo a través de sus canales oficiales, por medio del teléfono (01) 209-8530, así como por su página web o sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO