Con el fin de la cuarentena, la inseguridad ciudadana ha regresado con mayor agresividad. Ahora Rubí Guerra Huisa, conocida por ser la persona quien está detrás del disfraz de la palta emocionada, denunció que durante la madrugada sufrió el robo de su Volkswagen.

Mediante un mensaje en Facebook, Guerra Guisa narró que hoy por la mañana cayó en la cuenta que el vehículo había sido hurtado. Se trata de un Volskswagen azul que era usado por su familia para trabajar.

“Hoy me he despertado triste, porque ya no encontré mi carro, me lo robaron hoy a las 4 a.m al parecer, ayúdenme a encontrar a la persona que se lo llevo. El carro que con tanto esfuerzo compro mi padre cuando tuvo a mis hermanos mayores, el carro donde me llevaba y recogía del colegio y con el cual salíamos a pasear, un buen carro que nos protegía (...) será viejito pero era irrompible, y con algunos empujoncitos este llegaba a donde sea”, contó la joven.

El auto fue robado por las calles Tomás Valle y Dominicos, en San Martín de Porres. La placa es EQ-6883.

Guerra Huisa pidió apoyo para encontrar el auto. Cualquier información puede ser enviada al 975568982.









ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

‘Palta emocionada’ gana beca de actuación gracias a Bruno Ascenzo tras ser viral en redes sociales

‘Palta emocionada’ gana beca de actuación gracias a Bruno Ascenzo tras ser viral en redes sociales