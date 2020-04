Cada vez que regresa a su casa, el coronel Harvey Colchado cumple un metódico protocolo: cruza la puerta de la cochera y se mete con los zapatos puestos a una batea con agua y lejía; se quita el pantalón, la casaca y gorro de su uniforme y los mete en su vehículo. Se pone un short y sandalias que tiene preparados y entra raudo a su domicilio, sin saludar a nadie, directo a la ducha. Mete su ropa en una bolsa y la pone al sol durante tres días. Una vez que tiene la seguridad de que está totalmente limpio, recién se permite abrazar a su familia, después de una jornada de vigilancia en las calles de Lima.

Así como Colchado, hay 320 oficiales de la Escuela de Posgrado de la Policía, que este año debían poner en pausa sus actividades operativas en las calles y tenían que dedicarse a estudiar. Pero la amenaza del coronavirus ha exigido que suspendan sus clases y apoyen en el control ciudadano. Por ello, han sido designados en mercados, bancos y avenidas para combatir la amenaza del COVID-19.

¿Por qué tiene tanto cuidado al ingresar a su casa?

Porque yo podría haber estado en contacto con alguien contagiado y le transmitiría el virus a mi familia. Creo que si tomo las medidas de higiene, va a ser bien difícil que los contagie. Lo complicado sucede cuando el personal policial no toma muchas medidas de seguridad. Habrá más bajas, eso lo sabemos. Pero la Policía tiene que estar en la primera línea de esta lucha.

Hoy el Ministerio de Salud acudirá a la Comisaría de Sol de Oro, ubicada en Los Olivos, para hacerles el hisopado a todos los policías, incluido Colchado. Uno de los 15 agentes con quien el coronel vigilaba el mercado Conzac dio positivo a la prueba de COVID-19. Por eso tienen que hacerles el descarte a todos. El exjefe de la Diviac sabe que está arriesgando su vida al estar en contacto con tantas personas, pero dice que esa es su nueva misión y la toma con tanta seriedad y entusiasmo como cuando le tocó atrapar al terrorista ‘Artemio’ o perseguir narcos y delincuentes de cuello blanco.

Aunque es un coronel y le falta solo un rango para ascender al máximo grado de general, en la nueva tarea que cumple estuvo bajo el comando de un suboficial de tercera cuando lo asignaron a cuidar un banco, mientras la gente acudía a cobrar el bono de S/380.

Luego, le tocó vigilar un supermercado y su jefe fue un técnico. Ahora, él comanda las operaciones en el mercado de Conzac y responde ante el general Martín Parra, quien, a pesar de su avanzada edad, está constantemente dando vueltas por los mercados que están bajo su responsabilidad.

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, ahora vigila calles y mercados durante la pandemia por el coronavirus.

¿Cómo es pasar de perseguir delincuentes a combatir un virus invisible?

He comandado en la Diviac a 800 policías en 23 regiones, ahora se reduce a un mercado. Muchos podrían pensar que yo me siento mal, pero no, para nada. Si quisiera, podría alegar que soy coronel o tengo una edad determinada y no salgo a la calle o me puedo quedar en una posición dirigencial. Pero no, metemos la mano para que el personal vea que sus jefes estamos ahí y no le tenemos miedo al virus, pero eso sí, con las medidas de protección. Todo el personal tiene que poner el hombro.

Encontramos a Colchado mientras cumplía su función en el terreno, con el rostro casi totalmente cubierto por una mascarilla y con guantes de látex, lejos del protagonismo que le dio liderar una de las divisiones con mejores resultados de la PNP. Le preguntamos cómo se siente cuando ve que la población pasa por alto las recomendaciones del gobierno y agrede a las fuerzas del orden. “Dolor e incomodidad, porque estamos exponiendo la vida y la de nuestras familias. La falta de solidaridad de algunos nos afecta a todos”, dijo.