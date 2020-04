Las últimas dos semanas se han visto marcadas por un constante traslado de ciudadanos peruanos que buscan retornar a su región de origen luego que la inmovilización social obligatoria para frenar el coronavirus causara el cierre de miles de puestos de trabajo.

Preocupados y sin dinero para mantenerse en Lima, incluso muchos de ellos señalan que han debido abandonar sus cuartos o viviendas que alquilaban al no poder pagar, y no han tenido otra alternativa que emprender el éxodo hacia sus hogares en las distintas provincias de todo el país.

Agrupados por un destino común, este peregrinaje en medio del estado de emergencia ha venido repitiéndose a diario a lo largo de las principales carreteras de salida de Lima. Esto debido a que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicaron que serán los gobiernos regionales los encargados de monitorear y proveer de buses para el retorno todos aquellos peruanos en situación vulnerable.

Debido a que el número de ciudadanos que desean volver a casa sobrepasó la logística de los gobiernos, muchos aún aguardan un turno para acceder a un asiento en un bus que los lleve a cumplir la cuarentena cerca de sus familias.

“NO HAY NADA”

Uno de los miles de casos es el de Carlos Enrique Pinillos Calderón, un trujillano que se encuentra varado en Lima, a donde llegó para ver a un familiar que recientemente perdió la vida. Por ahora, sobrevive tocando las puertas de todas las casas que puede para ganar “alguito”.

Perú21 recogió el testimonio de este ciudadano que viene pidiendo ayuda para retornar a La Libertad. “Soy de la ciudad de Trujillo. Queremos regresar a nuestra tierra, queremos regresar a nuestra ciudad para la tranquilidad de nuestras familias. Vine por un familiar que acaba de fallecer. Hasta el momento no nos ha tocado ni el bono, pero espero que algún día se normalice esta situación porque hay mucha gente, hay tantos provincianos de tantos lugares que espero puedan viajar. He intentado viajar y no hay nada. He ido a la Plaza Manco Capac, he ido a otro sitio y no me han querido recibir. Estamos viviendo en un cuartito chiquitito”, comentó Carlos.

Espera que su pedido llegue a las autoridades de su región y pueda ser tomado en cuenta.

Trujillano varado en Lima busca retornar a su región. (Video: Estefanía Chau)

