Como miles de peruanos alrededor del mundo, la tatuadora Anastasia Rodríguez quedó varada en el extranjero tras el cierre de fronteras que ordenó el gobierno como medida para frenar el avance del coronavirus. Luego de casi dos meses en México, logró ser repatriada al Perú en un vuelo humanitario y mientras cumplía con la cuarentena obligatoria, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida.

Su papá, a quien no ve desde el mes de febrero, se acercó a las afueras de las puertas del hotel donde pasará los catorce días de aislamiento total y le pidió que salga un momento por la ventana de su habitación. Ella hizo caso y desde las alturas lo vio en su carro portando un cartel que decía “Te quiero”. La frase resume con sencillez la hermosa relación que tienen. No faltaron las lágrimas durante la sorpresa.

“Mi papá es papá y mamá para mí, y siempre ha sido muy cariñoso. Es sensible y el hecho de vivir conmigo y con mi hermana hace que los tres tres nos llevamos súper bien”, cuenta la artista a Perú21 desde la alcoba de su alojamiento en Lince, que afortunadamente tiene ventanas hacia la calle.

“Desde este lunes mi papá comenzó a trabajar de nuevo, porque él trabaja en una empresa que tiene relación con productos de primera necesidad. Le envié mi ubicación y me dijo que iba a pasar por mi hotel de regreso a casa porque estaba en el camino. De la nada me dijo: 'Hijita, creo que ya sé donde estás, porque le mande la foto... llegó con un cartel. Me dijo: ‘mira por la ventana’.. Me puse a llorar. Es mi mejor amigo, fue demasiada emoción”, revela todavía conmovida por el gesto.

Anastasia y su padre Juan José. Son mejores amigos y por el momento tienen que estar distanciados por la salud de ambos. (@cokecainer)

Momentos complicados

Anastasia es una reconocida tatuadora peruana que ha hecho carrera en el extranjero, siendo México uno de sus destinos favoritos. Ella viajó al país azteca para, tras una breve temporada, salir a trabajar hacia Europa. Lamentablemente, la llegada del COVID-19 a Italia fue su primer obstáculo. Tuvo que cancelar todos sus planes cuando la pandemia llegó a España y Francia.

De inmediato, compró un pasaje al Perú, pero su vuelo se canceló por el estado de emergencia nacional: “Compré un pasaje para el 24 de marzo y el Gobierno anunció el cierre de fronteras solo unos días antes. Luego dijeron que se iban a reanudar los vuelos y compré otro pasaje de regreso para el 31 de marzo, pero otra vez se canceló porque extendieron más la cuarentena”.

En Lima, Juan José estaba preocupado por su hija. “Mi papá se puso triste porque somos bien cercanos y con mi hermana formamos una familia pequeña. Se puso muy mal. Ambos nos sentimos frustrados, yo no podía estar cerca si a mi papá, que es mayor, le pasaba algo”, sostiene.

Anastasia dice que durante todo este tiempo, en el que la incertidumbre ha sido feroz, viene recibiendo el consejo y apoyo de su padre. “Como sabe que soy ansiosa me pide que me relaje, que no me estrese y que no vea tantas noticias", asegura la tatuadora. Ella confía ciegamente en el hombre a quien considera su mayor inspiración.

