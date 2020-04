“¿Viajó o residió en áreas afectadas por el coronavirus?”, “¿presenta fiebre, escalofríos, fatiga, congestión nasal o dolor de garganta?”, “¿tuvo contacto directo con una persona diagnosticada con COVID-19?”. Si respondió no a estas preguntas, está habilitado para donar sangre y ayudar a los pacientes de leucemia, cáncer, linfomas, hemorragias y cirugías de los hospitales del Perú que lo necesitan en medio de esta emergencia sanitaria nacional.

Las interrogantes forman parte de los nuevos filtros para donantes que estableció el Ministerio de Salud (Minsa) por la llegada de la pandemia. Se trata de un cuestionario polémico debido a su sencillez. Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico, aseguró a Perú21 que no basta con una entrevista para descartar que el donante no sea COVID-19 positivo y sugirió aplicar el hisopado para evitar donantes asintomáticos. Lamentablemente, no hay suficientes pruebas y la sangre se necesita con urgencia para salvar las vidas de miles de pacientes, incluyendo niños y ancianos.

LIMA 06 DE ABRIL DEL 2020 MODULOS DE DONACION DE SANGRE DEL MINISTERIO DE SALUD EN DISTINTOS SUPERMERCADOS DE LIMA: METRO DE CHORRILLOS Y WONG OVALO GUTIERREZ. FOTOS: RENZO SALAZAR

Se trata de un caso excepcional en el que para reducir el riesgo de captar donantes con coronavirus se necesitará que los peruanos y peruanas que se acerquen a donar lo hagan a conciencia y comprometidos con la salud de todos. Por eso la campaña Ama, Dona, Vive no solo es solidaridad, sino también responsabilidad con el país durante esta crisis sin precedentes.

Así lo explica Juan Almeyda, director de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, quien aseguró que las donaciones de sangre se han reducido hasta en un 70% debido a la inmovilización social y al temor de la población a acudir a establecimientos de salud por el riesgo a contraer la enfermedad. “No nos quedemos en los aplausos a las ocho de la noche, demos una parte de nosotros mismos”, invocó a través de Perú21.

Para evitar el desabastecimiento de los bancos de sangre se han instalado cuatro módulos en centros comerciales de Lima: espacios que siguen protocolos sanitarios y están dirigidos por especialistas. Hasta el momento se ha recolectado un aproximado de 850 unidades de sangre en las afueras de Wong del Óvalo Gutiérrez en Miraflores, Metro de San Juan de Lurigancho, San Miguel y Chorrillos. Pero todavía se necesitan más.

(Foto: Renzo Salazar / GEC)

Una sola camiseta

La campaña ‘Ama, Dona, Vive’ también ha llegado a la Escuela Naval y en la Escuela de la Fuerza Aérea. También al Club Alianza Lima, a través del personal del Hospital Almenara. En estos momentos todo el Perú es un solo puño.

📸El Club Alianza Lima agradece a los jugadores, directivos y trabajadores, que participaron en la campaña de donación de sangre “Ama Dona Vive: Salvar Vidas está en tus venas” del @Minsa_Peru.

¡Reafirmamos nuestro compromiso de ayudar al pueblo peruano en todo lo que necesite!💪🏻 pic.twitter.com/queQnJg3il — Club Alianza Lima (Desde 🏠) (@ClubALoficial) April 9, 2020

“No pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestro prójimo”, pide a la población el doctor Óscar Roca Valencia, jefe del Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Protegido con la indumentaria adecuada, es el encargado de entrevistar a cada uno de los posibles donantes que se acercan hasta su módulo de atención en Plaza Lima Sur. Si normalmente era minucioso con su trabajo, esta vez se esfuerza el doble para reducir al máximo la posibilidad de captar un donante de riesgo.

En Miraflores, el doctor Luis Alberto Sánchez de la Clínica Delgado dirige un equipo de seis personas entre personal de limpieza y enfermeras e invita a las personas que salen de realizar sus compras de primera necesidad a donar. “Esta es una campaña que dirige el Minsa pero que incluye a diferentes bancos de sangre, al Seguro Social de Salud y a clínicas privadas porque este es momento de todos ser solidarios”, resalta. Aquí todos llevan la misma camiseta y tienen un mismo objetivo: garantizar unidades de sangre para todo aquel que lo necesite.

Donante de sangre en las afueras de Wong del Óvalo Gutiérrez. (Foto: Renzo Salazar/ GEC)