El médico y amigo del segundo fallecido en el Perú a causa del coronavirus, Benjamín Lino, habló de las complicaciones en la salud y cómo logró obtener los resultados del segundo fallecido por coronavirus en el Perú.

“Mi amigo había hecho un viaje a España y producto de ese viaje presenta sintomatología de un cuadro respiratorio alto, se le realiza un hisopado en el hospital Rebagliati y producto de ese hisopado con una sugerencia de regresarlo a su casa y que le iban a llamar para demostrarle o hacerle saber el resultado se han ido dando los acontecimientos, sintomatología y signos que ha presentado”, expresó en conversación con América Noticias.

Él indicó que su amigo y contagiado, se comunica con él para informarle que venía presentando síntomas, por lo que él pide que vaya a realizarse la prueba del hisopado para descartar o confirmar que se trataba del COVID-19.

“Llegó el día 13, y el 14 me comunica que tenía sintomatología respiratoria”(...)"Él tiene una llamada previa y producto de esa llamada previa le aconsejaron que no era necesario (hacerle la prueba) y que espere unos días más…y yo le exigí, le exigí que se haga la prueba de hisopado y lo dirigí hasta el hospital Rebagliati”,

El médico señaló que según sabe, la prueba se la realizó dos días después de presentar síntomas y que incluso acudió al hospital dos veces. “Él se hace el hisopado el día 16, no tengo fijo el día exacto pero él me comenta que ha ido hasta en dos oportunidades, pero yo sacando la línea de tiempo de las cosas, entiendo que ha sido el día 16”.

Benjamín Lino contó cómo confirmó que su amigo padecía del virus, además fue el mismo paciente quien le informa que tenía complicaciones para hablar por lo que se comunica con él por el WhatsApp.

“El día de ayer él me envía un WhatsApp, porque me pone ahí que ya no puede ni hablar porque se cansaba (…) me envía un WhatsApp grabado de cual era su respiración. Al conocer esto tomo inmediatamente acción para saber el resultado. Yo mismo he averiguado y yo mismo me he enterado por medios internos porque médico soy y de alguna manera pude llegar al diagnóstico y es así que la cadena de acontecimientos se va dando y la respuesta frente al traslado del paciente a pesar de que era de conocimiento de la línea 117, se da cuatro horas después de que yo llamé", explicó Benjamín Lino.

