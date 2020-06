Después de seis días de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, señalara que nos encontramos en “una meseta irregular” y que los casos de coronavirus irán disminuyendo lentamente, la realidad vuelve a darle la contra. Ayer se registró la mayor cantidad de contagios del COVID-19 en un solo día, desde que el mal hizo su aparición en el país: 8,805. Además, las muertes llegaron a 4,506; 135 más que en la víspera.

Sobre este tema, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo: “Lo que podríamos decir es que no hemos llegado a una meseta y menos aún a un declive de esta situación”. Afirmó que lo más inteligente es “plantear otras alternativas distintas a como se han venido manejando las cosas”.

En tal sentido, propuso las cuarentenas focalizadas a nivel de regiones. “Hay sitios que tienen una baja incidencia de COVID-19, me refiero a Cajamarca, Tacna, Cusco o Puno, y ahí se podrían hacer experimentos de cuarentenas focalizadas y ver cómo viene el resultado”, afirmó en canal N.

Sostuvo que “si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados”. Reiteró que, para él, “la cuarentena se ha roto de facto. Salvo los domingos, que se cumple el confinamiento, los demás días de la semana las calles están en ebullición”.

Cifras del COVID-19 proporcionadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Por su parte, el exministro de Salud, y miembro del Comando COVID-19, Óscar Ugarte, manifestó que hay que preocuparnos por lo que está pasando en Lima”. Agregó que la información a la que hace referencia el mandatario son las cifras nacionales. “Se vienen semanas difíciles, particularmente para Lima”, acotó.

De otro lado, el infectólogo Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, señaló que hay mucha discordancia de la data con la realidad. “El tema, independientemente de que estemos en la meseta o no, es que estamos en un momento muy duro del manejo sanitario”, señaló a este diario.

Agregó que “nadie sabe si estamos en la meseta. Las curvas tienen un comportamiento de doce semanas, cuando lleguemos ahí, va a tener que bajar... Las curvas no duran eternamente, pueden ser curvas grandes, mesetas, mesetitas, es un tema independiente, yo no me preocuparía por la meseta, sino que en las próximas dos semanas comiencen a bajar los casos”.

En tanto, el infectólogo Julio Cachay, de la Clínica Ricardo Palma, manifestó que sí hay regiones en las que se ha llegado a la meseta. “Pero Lima, no. Los casos se van a incrementar y la sumatoria nacional también. La curva se está yendo hacia arriba y no es horizontal. La ansiada meseta está proyectada a la quincena de junio. Un brote epidémico dura en promedio tres meses”, recalcó a Perú21.

DATOS

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo ayer en Áncash: “Estamos a tres meses de este proceso y para poder concluirlo, como hemos dicho, son de 6 a 8 meses. Estamos al 50% de este esfuerzo”.

En tanto, el premier Vicente Zeballos afirmó sobre la cuarentena: “Es difícil poder cuantificar en un periodo de tiempo específico cuánto más se podría prorrogar”.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra en conmemoración de los 50 años del terremoto de 1970: “Tenemos que aprender de las