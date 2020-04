El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aseguró que el motín registrado en el penal Piedras Gordas (ex Ancón I) ya fue controlado luego de más de tres horas desde que empezó cerca del mediodía en tres pabellones (7, 8 y 9). El jefe del INPE, Gerson Villar, sostuvo que no hay heridos de gravedad y solo leves producto de la gresca.

Perú21 confirmó esta información a través de trabajadores del INPE en el penal Ancón I. “Ya está todo en orden. Aún con las limitaciones y las condiciones, la familia y fuerza penitenciaria unidos puede más”, señaló un agente.

Este diario también conoció que uno de los heridos es el alcalde del penal, Fernando Vargas Puppy, quien recibió un disparo de perdigones. Otros agentes e internos también registran este tipo de heridas, aunque ninguna de gravedad. No hay heridos por balas.

El INPE informó que el motivo del motín fue el temor de los interno por contagiarse del nuevo coronavirus. En algunos videos registrados por los reos, estos reclaman porque no hay medicinas, elementos de protección, ni atenciones médicas en el penal y algunos registrarían síntomas.

[Actualización 15:00]

Luego de casi tres horas desde que inició —cerca del mediodía— el motín de tres pabellones del penal Ancón I, fuentes de la Policía Nacional informaron a Perú21 que se logró contener a dos de los tres grupos que se rebelaron contra las autoridades.

En estos momentos, según la fuente, los agentes policiales están negociando con los dirigentes del tercer pabellón que se amotinaron por la falta de medicina y atenciones ante la emergencia por la propagación del coronavirus.

El INPE aún no se pronuncia oficialmente sobre este motín; no obstante, fuentes de este diario sostiene que no hay heridos de bala producto de la revuelta, pero sí un agente del INPE e internos con golpes.

Nota original

Un motín en el penal de Ancón I se registra desde esta mañana. De acuerdo a fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los reos de al menos tres pabellones de la prisión se han amotinado.

Los trabajadores del INPE y miembros de la Policía Nacional aún están tratando de controlar la situación. Vecinos de la zona han reportado disparos y la quema de colchones adentro del centro penitenciario.

“Compañeros, aproxímense a Ancón I. Ahorita, de inmediato. Tres pabellones se han levantado. Acaba de entrar la Policía”, señala un agente de Ancón I sobre el motín, según un audio al que accedió Perú21.

“No hay médicos, no hay tópicos, no hay medicinas, no hay nada. A todos nos tienen así”, reclaman internos dentro de Ancón I. La emergencia por la propagación del coronavirus en los penales con grandes porcentajes de hacinamientos ha llevado la situación al límite.

Motín en penal de Ancón. (Perú21)