OMS pide no besarse, ni darse la mano.... ni pasarse el vaso de cerveza para evitar el COVID-19.

Tras la confirmación de un caso de coronavirus en nuestro país, Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, aconsejó a la ciudadanía tomar precauciones para evitar el COVID-19.

“Yo quería agregar un tema ministra sobre las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque el vaso también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones”, dijo Mayorga en conferencia de prensa.

Por su parte, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, también pidió a la población que continúen con el lavado de manos. “La persona tiene que ser responsable”, refirió.

Además, hizo hincapié para que las personas con los síntomas similares al virus se comuniquen con la línea 113, donde se le brindará la orientación correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Martín Vizcarra confirma el primer caso de Coronavirus en Perú

Presidente Martín Vizcarra confirma el primer caso de Coronavirus en Perú