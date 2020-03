Un videoclip en torno a Rafael Rey, diagnosticado ayer como portador del coronavirus, se ha viralizado en redes sociales. En las imágenes, el excongresista y exministro junto a José Barba, su compañero en la conducción de Willax TV, se ríen de Martín Vizcarra y desean que el presidente y todo su gabinete contraiga el COVID-19.

El polémico programa se emitió el pasado 8 de marzo, pero recién hoy viene circulando en redes sociales tras el anuncio que hiciera Rafael Rey y su diagnóstico por COVID-19.

¿Cómo ocurrió?

En medio de risas, José Barba hizo una súplica al cielo para que el Ejecutivo sea víctima del coronavirus mientras que Rafael Rey le sigue en la ‘broma’.

“Elevar nuestros votos para que el coronavirus al menos le dé a Vizcarra y a todo su gabinete”, dijo José Barba desatando las risas de Rafael Rey.

Momentos previos, Rafael Rey, quien actualmente ostenta el cargo de director del Banco Central de Reserva, pidió a su producción que pongan una imagen alusiva al coronavirus.

“Si te para la policía y has bebido... te pones un cartel que diga: ‘tengo el coronavirus’ (risas)", indicó Rey entre sonrisas y agregó "los peruanos son geniales”.

Rafael Rey también cuestionó el primer mensaje del jefe de Estado en torno a la pandemia.

“No solo es ridículo sino indignante que se burle de la ciudadanía porque además en su mensaje dijo que confíen en el aparato de salud de su gobierno”, precisó.

Cabe destacar que en la supuesta broma también participaron el excanciller Francisco Tudela y el médico Tomás Borda.

Positivo para COVID-19

A través de su cuenta de Twitter, Rey informó a sus seguidores que fue notificado como positivo al coronavirus.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada, lo hago saber para que aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución!”, es el mensaje que compartió en su cuenta.

Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunq desde q se recomendó no he usado las manos pa saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde q fue ordenada, lo hago saber para q aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas d precaución! — Rafael Rey Rey (@reyreysincorona) March 21, 2020