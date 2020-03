Algunos conductores han hecho caso omiso a la declaratoria de Estado de Emergencia para evitar la propagación del COVID-19 anunciada por el presidente Martín Vizcarra. Ellos han salido a trabajar como de costumbre pese a que no se encuentran incluidos en los grupos que si tienen permiso para transitar durante los últimos 15 días.

La Policía del Perú se encuentra autorizada para intervenir y trasladar a la comisaría a los que taxistas que no acaten dicha medida.

Los agentes policiales vienen cumpliendo su deber y tras detectar a taxistas infractores, proceden a subirse a las unidades con ellos y llevarlos a las comisarías para su respectiva sanción. Además se les imponen papeletas y en algunos casos los carros son llevados al depósito.

Uno de los taxistas intervenidos dio una insólita respuesta al ser cuestionado por intentar laborar cuando no lo tiene permitido. “Yo he salido en la mañana no he visto noticias (…) Yo me estoy retirando a mi casa”, aseguró el conductor. Su argumento no fue válido por lo que un efectivo policial procedió a detenerlo y dirigirlo a la estación de policías.

Cabe señalar que los vehículos particulares o que desarrollen algún tipo de servicio público como el traslado de personas a centros de abastos, hospitales, bancos, entre otras excepciones, sí tienen permitido realizar su jornada.

taxistas