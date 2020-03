En el tercer día de estado de emergencia y aislamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus (COVID-19), agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron detenciones esta mañana en la avenida Faucett en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao.

En imágenes difundidas por TV Perú Noticias se mostró que varios ciudadanos, entre mujeres y hombres, eran intervenidos, en su mayoría, por no contar con el pase especial de tránsito. Este documento da detalle de la ruta específica del portador desde su domicilio hasta su centro de labores o viceversa.

“No encontré movilidad ayer y hoy traté de regresar a mi casa. Traté de salir temprano hoy y me topé con esto. No tengo el pase, no sabía que tenía que sacar uno”, dijo el joven detenido que fue llevado junto a otras personas a la comisaría de Carmen de la Legua.

Un agente policial explicó que las personas están siendo detenidas por no portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y que algunos han actuando con resistencia a la autoridad. Indicó que también han sido trasladados hasta las sedes policiales conductores de vehículos que no contaban con los documentos requeridos.

“Ellos son conducidos a la comisaría y primero se hará un control de identidad y de no contar con ningún documento se habla de una retención de cuatro horas. Luego se evalúa su situación y estaría en el delito de quebrantar el estado de emergencia. Se necesita el pase de tránsito, salvo que sea un vecino que tenga que ir a comprar productos y ellos deben portar el DNI”, explicó.

Vale recordar que la plataforma digital única del Estado Peruano implementó un acceso para que los ciudadanos puedan registrar su solicitud para obtener el pase especial de tránsito. Para registrarse deben ingresar a la plataforma (www.gob.pe/pasedetransito).

Una vez obtenido el pase especial de tránsito los ciudadanos deberán portarlo impreso y/o como captura de pantalla en su teléfono para mostrarlo, junto con su DNI, cada vez que sean intervenidos por la por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) o las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Cada solicitud ingresada será corroborada con las diversas bases de datos del Estado, como Sunat, Reniec, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, entre otras, para verificar la veracidad de la información declarada.

Aquellas personas que ingresen su solicitud pese a que no están consideradas como trabajadores de actividades esenciales no solo serán rechazados en el trámite, sino que además serán pasibles de detención y denuncia penal. Para ello se ha instruido a los Procuradores del Ministerio del Interior y se realizan las coordinaciones con el Ministerio Público.

PNP DETENCIÓN CUARENTENA