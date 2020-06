El conocido periodista y escritor Eloy Jáuregui anunció hoy que es positivo a coronavirus. En su columna del diario La República, el hombre de prensa detalló además los síntomas que experimenta en estos momentos.

“Estoy infectado con la COVID-19. Mis amigos médicos me asisten prestos. Otros me alcanzan las medicinas. De EsSalud me visitan cada 3 días. Ya me acostumbré a la fiebre, al ahogo, al miedo. Pero no puedo con el dolor. Me arde todo el cuerpo y llego a los gritos. Sé que así es la muerte. Aguardo”, reveló el periodista.

En otro pasaje de su escrito, Jáuregui señaló que alista un libro sobre el coronavirus en el Perú. El autor contó que detallará la pandemia en el Perú desde diversos ángulos.

Para ello recorrió hospitales nacionales como el Loayza y el Dos de Mayo, y además recorrió Ticlio Chico, Ventanilla y Pasamayito de Collique.

Finalmente, contó que en estas jornadas conoció nuevos amigos a quienes vio agonizar “sin remedio” a causa del virus.

