En el Día 10 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, un grupo de mujeres policías decidieron sensibilizar a a los vecinos del Malecón de Barranco de una manera más dinámica y no tuvieron mejor idea que enviar el mensaje ‘Quédate en casa’ al ritmo de un reguetón y una cumbia: ambas pegajosas.

Mujeres policías cantan y hacen coreografías para que vecinos de Barranco respeten cuarentena.

Al menos media docena de uniformadas provistas con mascarillas y guantes se reunieron para entonar la canción ‘Callao’ de Anna Carina Copello, pero con varios cambios en su letra dedicados a esta coyuntura:

“Y si el cambio lo hacemos hoy mejoraremos todos. Si tú me pides que te cuide, yo te cuido. Si tú me pides que te escuche, yo te escuche. Así que ciudadanos no estamos solos. Está la policía de tu lado y juntamos la confianza”, se escucha desde un parlante negro.

Luego, entonaron una cumbia y con carteles en manos pasearon por las pistas para pedirle a los ciudadanos que se queden en casa y salven la vida de otros peruanos, pues ellos como Fuerzas Armadas y PNP se sacrifican y dejan a sus familiares.

“Sin importar qué pueda suceder, sin saber que a casa no llegaría y a mi familia ya no volvería a ver, siempre te apoyaré tú vida protegeré porque es mi vocación el proteger tu vida”, se oye.

¿ME CORRESPONDE BONO?

A partir del jueves 26 de marzo, las regiones comenzarán a recibir el subsidio de S/380 dispuesto por el Gobierno para ayudar a las familias en pobreza y extrema pobreza durante el periodo de aislamiento social obligatorio para frenar el contagio de coronavirus.

Bono de S/380 soles por COVID-19

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que estos pagos se efectuarán en el Banco de la Nación y posteriormente se incorporarán más entidades bancarias.

En el caso de Lima y Callao, donde se inició el proceso este lunes, se señaló que se ha sumado el Banco de la Nación y Scotiabank a la lista de bancos que ya vienen efectuando la entrega de este subsidio (BCP, BBVA,Interbank).

Respecto al pago del programa Pensión 65 se extenderá hasta el 14 de abril y se realizará únicamente en el Banco de la Nación.

Esta cartera ministerial exhortó a la población a respetar el cronograma de pagos y agencias en las que se ha programado sus depósitos para evitar contagios del COVID-19.

