Una ciudadana que se encontraba en Mesa Redonda para realizar sus compras reveló que 10 de sus familiares fallecieron este año a causa del nuevo coronavirus (COVID-19). No obstante, expresó sus buenos deseos a pocas horas de celebrarse la Navidad.

En declaraciones a Canal N, la mujer, proveniente de la ciudad de Tacna y quien prefirió no brindar su nombre, relató que la pandemia del COVID-19 también provocó que terminará cerrando sus dos restaurantes llamados “Mar de Colán”.

Señaló que se encuentra en Lima para celebrar la Navidad junto a sus hijas, y que llegó este jueves a Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, para comprar algunos regalos para sus nietos.

“Vengo de la provincia de Tacna. Tenía dos restaurantes en Tacna y por motivo de la pandemia [los tuve que cerrar] . Estoy acá en Lima por mis hijas. He perdido dos restaurantes. He venido a comprar [a Mesa Redonda] para mis nietos, pero qué vamos hacer”, dijo la mujer entre lágrimas.

“Se me han muerto 10 familiares a causa del COVID-19 y me he traído a mi papá, pero, sabe, Dios es grande. Como dicen, he salido por la puerta ancha y se me viene mi revancha. ¡Feliz Navidad 2020¡ y que venga un 2021 con mucha prosperidad y con mucho amor”, agregó.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el último martes que el Perú superó el millón de contagios por el COVID-19, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener su compromiso y responsabilidad de cumplir con las medidas preventivas para evitar contagios.

Ayer, miércoles, el sector informó que se se elevó a 1.002.263 el número de casos positivos de COVID-19 en el país. Se trata de 2.110 nuevos contagios (1.116 de las últimas 24 horas), los cuales se suman a los 1.000.153 acumulados hasta el martes.

