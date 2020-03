CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 28 de marzo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 13 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 605 mil casos de contagios en 183 países y más de 24 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 671 casos positivos de 10896 pruebas realizadas y doce fallecidos en el Perú.

Al 28 de marzo de 2020 se han procesado 10896 muestras para personas por coronavirus COVID-19, obteniéndose, hasta ahora, 671 resultados positivos.

TOQUE DE QUEDA SE AMPLÍA EN 3 REGIONES

El 45% de la población cree que sí se logrará controlar el COVID-19

En medio de la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus, los peruanos mantenemos el optimismo. De acuerdo con una encuesta online –realizada por Datum Internacional y Netquest–, el 45% de los peruanos cree que con las medidas dispuestas por el gobierno sí se logrará reducir y controlar el contagio del COVID-19 mientras que un 49% opina que se controlará parcialmente y apenas un 6% piensa que no.

Coronavirus: ¿cómo manejar el estrés y la ansiedad durante el aislamiento social? (27/03/20)

Piden uso responsable del agua

Ante el aumento del consumo de agua y el incremento de la carga en la red de alcantarillado, informado por Sedapal, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) invocó a los usuarios a hacer un uso responsable del agua potable y la alcantarilla, con el fin de no afectar la continuidad del servicio durante la emergencia a causa del coronavirus (COVID-19).

Cobro de luz se mantendrá

El cobro de los recibos de luz eléctrica se mantendrá durante el Estado de Emergencia dispuesto por el Gobierno para combatir el coronavirus.

Así lo anunciaron las empresas Enel y Luz del Sur, las cuales han adoptado distintas medidas para mantener el servicio durante este periodo.

¿Cómo administrar bien tu dinero durante esta cuarentena?

Gobierno evalúa entregar el bono de S/380 en los domicilios de los beneficiarios

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, informó que el gobierno evalúa la entrega a domicilio del bono de S/380, dirigido a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, para aquellos que, por distintos motivos, se vean impedidos de acudir a las diferentes entidades bancarias para hacer efectivo el cobro.

“Hemos habilitado un correo para identificar a las personas que no pueden cobrar en el banco y estamos viendo la posibilidad de contratar personal para la entrega a domicilio”, indicó la titular del midis en RPP Noticias.

Bono 380 soles: Presidente planteó otorgar un segundo pago (Video: TV Perú) (Trome)

¿Que es el coronavirus humano?

Los coronavirus son una amplia familia de virus, pero solamente uno cuantos, seis o siete, infectan a las personas. Ellos son un género de virus ARN de vertebrados de Coronaviridae; es decir, usan ácido ribunocléico como material genético.

El nombre coronavirus deriva de la apariencia de la envoltura bajo el microscopio electrónico de estar coronado con un anillo de estructuras redondeadas. Esta morfología está formada por proyecciones (peplómeros) de la envoltura, que son proteínas que salen de la superficie del virus y le determina el tropismo por su hospedador.

La forma más leve de este virus se presenta a través de un resfriado común, pero si esta pasa a ser un síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) puede ser letal, tal como ocurrió en China en 2000, año en el que mató a 774 de las 8.098 personas infectadas.

De acuerdo con el análisis del código genético del nuevo virus muestra que está más estrechamente relacionado con SARS que con cualquier otro coronavirus humano.

Coronavirus: ¿jabón o desinfectante?

Síntomas del coronavirus

El síntoma más frecuente del coronavirus es la fiebre, aunque algunos casos incluyen dificultades para respirar, fatiga, tos seca, dolor de garganta, escalofríos y malestar general.

En el caso del coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), el espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía y también se pueden registrar síntomas gastrointestinales, en especial, diarrea, publicó el portal Cuídate Plus.

Mitos y noticias falsas sobre el coronavirus

¿Las monedas y billetes puedes contagiar la enfermedad?

El riesgo de infectase por el contacto con objetos, incluso cuando pasan por tantas manos como las monedas y billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo.

¿El coronavirus puede viajar a grandes distancias?

No, estos virus no se propagan a grandes distancias a través del aire. El coronavirus se expande principalmente a través de las pequeñas gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, y estas gotículas son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias. Los coronavirus tampoco pueden llegar hasta 8 metros de distancia de una persona que tose o estornuda, como indica otro rumor. Las gotículas respiratorias alcanzan hasta 1 metro de distancia de la persona infectada.

¿Los perros y gatos están en peligro de contagio?

Por el momento, no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos. No obstante, las mascotas son portadoras de bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como la E. coli y la salmonela.

¿El secador de manos mata el virus?

No. Los secadores de manos que habitualmente se encuentran en los baños públicos no matan el COVID-19, aunque se usen durante 30 segundos. El contagio solo se evita empleando un gel desinfectante o agua y jabón.

¿La orina infantil te protege del virus?

Eso es falso: La orina no mata los virus ni las bacterias, más bien al contrario, ya que puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Por ello, lavarse las manos o limpiar determinadas superficies con orina infantil no protege frente al COVID-19. Mejor usar un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿El frío y la nieve eliminan el virus?

Los virus, también el COVID-19, viven en el cuerpo humano, cuya temperatura se mantiene en torno a los 36.5 y 37 grados centígrados, con independencia de las condiciones meteorológicas, así que no se puede afirmar que el frío o la nieve eliminen este patógeno.

¿La cocaína te inmuniza?

No hay pruebas que respalden esta afirmación. La cocaína es simplemente una droga estimulante y adictiva, cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas.

¿Hay que rociar el cuerpo con alcohol o cloro para prevenir el contagio?

Esto no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. De hecho, pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas.

(Captura de video)

¿Las vacunas contra la neumonía funcionan contra el COVID-19?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra la Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El COVID-19 es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS.

¿Los antibióticos son efectivos ante el virus?

Estos medicamentos no evitarán el contagio del coronavirus ni curarán al enfermo que lo haya contraído. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus como el COVID-19. En caso de hospitalización, sí puede resultar útil administrar antibióticos para que el paciente no contraiga infecciones bacterianas.

Te puede interesar:

¿Qué tipo de trabajadores están contratando las empresas de USA durante crisis por coronavirus?