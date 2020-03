Tras viralizarse un video de su intervención policial en medio del aislamiento social obligatorio y en toque de queda, Milagros Leiva utilizó su cuenta de Twitter para señalar que fue víctima de abuso por parte de los efectivos.

Leiva señaló que su detención fue injustificado debido a que estaba cumpliendo su función como periodista.

“El jueves 21 a las 9:28 p.m. fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley”, tuiteó.

“(La policía que fue más agresiva tiene incluso mis documentos en su mano), salvo mi Soat que es electrónico no querían dejarme pasar. Las policías y el jefe militar de ese sector decían que los periodistas no podemos hacer programas en vivo después de 8 p.m. y que estaba detenida”, añadió.

Milagros Leiva también pidió que alguna asociación se pronuncie por su caso y dejen transitar a los periodistas que llevan la información a los ciudadanos.

“Que alguna asociación o concejo de prensa me defienda. Lo que sí le pido al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior es que dejen trabajar a los periodistas. Vivimos en democracia y en esta situación hay excepciones para transitar: una de estas corresponde a quienes trabajan en los medios”, refirió.

“IDENTIFICARÉ A LOS MALOS OFICIALES”

En el extenso mensaje que dejó Leiva también puso que identificará a los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas.

“Lo último que les quiero decir es que tengo muchos años en prensa y que todos los periodistas que hacemos calle sabemos que para trabajar en situaciones de emergencia tenemos que tener los permisos. Somos los primeros en cumplir porque sin eso no podríamos trabajar... Voy a contar con lujo de detalles e identificaré a cada uno de los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas. Y también agradeceré a los oficiales que notando su grave error me dejaron regresar a mi casa después de hora y media”, precisó.

EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN

El jueves de la semana pasada, Milagros Leiva fue intervenida en San Isidro, por presuntamente desacatar las órdenes al no querer mostrar su documentos a una suboficial.

Al bajarse del auto, Leiva, un poco airada, pidió a un efectivo policial “que le baje la voz y se tranquilícese". Sin embargo, el agente del orden le respondió que se “ubique” y ella agarrando su celular para poder marcarle a alguno de sus contactos le respondió: “Yo me ubico y no me equivoco. Tengo mi permiso para transitar”.

El capitán le preguntó detalles a la suboficial que detuvo a la periodista y ella le dijo “que no quiso mostrar sus documentos”. En ese momento, Milagros Leiva interfiere la conversación de manera indignada para decir: "¿Cómo no me voy a querer estacionar?, ¿qué le pasa a este policía?”.

Milagros Leiva

“POR FAVOR, CÁLMESE”

Los policías trataron de calmar a Milagros Leiva pidiéndole que “por favor se calme".

La decisión que tomaron en el momento los efectivos policiales fue ponerle una papeleta M18 (por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional) y que es considerado como una falta muy grave con el pago de S/516.

“¿Qué es M18, me va a poner esposas? Yo conozco la ley, no estoy haciendo nada malo. Yo estoy trabajando para mi país, entiéndalo, como tú estás trabajando”, refirió la conductora de televisión a la suboficial.

Sin poder contener su molestia, Milagros Leiva llamó a un general y en el video, que está colgado en redes sociales, se le escucha decir: “General, ¿alguien me puede ayudar acá? ¿Puede hablar con ellos? Es impresionante porque viene un policía que me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”.

Luego, Milagros Leiva hace otra llamada al Comandante General del Ejército para evitar una papeleta y se acerca al capitán de la PNP para decirle que hablarán con él para decirle que los periodistas sí pueden circular en las calles.