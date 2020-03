En medio del aislamiento social y el toque de queda, la periodista Milagros Leiva fue intervenida la noche del jueves, en San Isidro, por presuntamente desacatar las órdenes al no querer mostrar su documentos a una suboficial.

Al bajarse del auto, Leiva, un poco airada, pidió a un efectivo policial “que le baje la voz y se tranquilícese". Sin embargo, el agente del orden le respondió que se “ubique” y ella agarrando su celular para poder marcarle a alguno de sus contactos le respondió: “Yo me ubico y no me equivoco. Tengo mi permiso para transitar”.

El capitán le preguntó detalles a la suboficial que detuvo a la periodista y ella le dijo “que no quiso mostrar sus documentos”. En ese momento, Milagros Leiva interfiere la conversación de manera indignada para decir: "¿Cómo no me voy a querer estacionar?, ¿qué le pasa a este policía?”.

“Por favor, cálmese”

Los policías trataron de calmar a Milagros Leiva pidiéndole que “por favor se calme".

La decisión que tomaron en el momento los efectivos policiales fue ponerle una papeleta M18 (por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional) y que es considerado como una falta muy grave con el pago de S/516.

“¿Qué es M18, me va a poner esposas? Yo conozco la ley, no estoy haciendo nada malo. Yo estoy trabajando para mi país, entiéndalo, como tú estás trabajando”, refirió la conductora de televisión a la suboficial.

Sin poder contener su molestia, Milagros Leiva llamó a un general y en el video, que está colgado en redes sociales, se le escucha decir: “General, ¿alguien me puede ayudar acá? ¿Puede hablar con ellos? Es impresionante porque viene un policía que me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”.

Luego, Milagros Leiva hace otra llamada al Comandante General del Ejército y se acerca al capitán de la PNP para decirle que hablarán con él y le explique que los periodistas sí pueden circular en las calles.

Tras este incidente, la periodista utilizó su cuenta de Twitter esta mañana para decirle a los ciudadanos que deben mostrar sus documento de identidad a la Policía si les piden y decirles claramente a dónde van.

“En Estado de Emergencia debes mostrar tu DNI si sales de casa y explicar bien por qué estas en la calle. ¿Qué parte no se entiende? No estamos de parranda por si acaso”, tuiteó.

Perú21 intentó comunicarse con la periodista Milagros Leiva, pero no tuvo respuesta alguna.

