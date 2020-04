El presidente Martín Vizcarra felicitó hoy al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por haber dado cobijo a personas en situación de abandono en el albergue temporal que instaló en la Plaza de Acho y con ello, evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

“Felicito la iniciativa del alcalde de Lima quien ha tenido la excelente idea de poner 150 camas para dar techo y comida a 150 personas que vivían en las calles”, señaló el mandatario en su discurso.

Agregó que este ejemplo de solidaridad debería darse en provincias. “Es la solidaridad que queremos de todos. Esta iniciativa, ¿por qué no puede ser replicada en distintas ciudades del Perú?”, se preguntó.

Recordó que anoche llovió en toda la capital y que la determinación del burgomaestre de Lima, los protegió de estar en condiciones poco favorables.

“Justo son invitados (las personas en situación de abandono), los llevan ayer y ayer hubo una lluvia bastante fuerte en Lima y encontraron un techo que los proteja de la intemperie”, sostuvo.

“Qué pena que haya gente así”

Ayer, integrantes de la Asociación Cultural Taurina del Perú consideró que la Plaza de Acho no era un espacio apropiado para dar cobijo a personas vulnerables e indigentes.

“Qué pena, qué pena que haya gente así, que no tenga corazón y que no priorice la protección de los seres humanos, que no priorice la vida”, se defendió Muñoz.

