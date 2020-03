Cree firmemente en la cuarentena y está convencido que se puede derrotar al coronavirus. Luis Felipe, el joven piloto de 25 años que fue el primer diagnosticado con COVID-19 en nuestro país, rompió su silencio y a través de sus redes sociales dejó un extenso mensaje para los peruanos y peruanas que durante quince días estaremos en nuestros hogares como prevención a la pandemia.

“Hola, soy Luis Felipe, el caso 0 de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados, y puedo decir que vencí al coronavirus. Es necesaria esta cuarentena, como lo hizo mi familia al igual que yo, para evitar que este virus se propague, pongámonos la camiseta. #YoMeQuedoEnCasa”, escribió en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que llamó a la reflexión y al cuidado personal.

“En mi casa somos muy unidos. Cuando empecé a sentir síntomas habiendo regresado de Europa preferí no ir a trabajar porque ya tenía en mente que podía ser este virus. Me quedé en casa y lamentablemente se contagiaron siete de mis familiares. Desde que supe mi resultado, tomamos todas las medidas para que el resto de personas que viven en mi casa no se contagien", contó.

En el texto también compartió algunas conductas que tomaron en cuenta para evitar seguir propagando el virus y mejorar su salud. "Creo que los puede ayudar a cuidar sobre todo a las personas mayores”, escribió.

Además, recomendó a las personas utilizar Vitamina C para mejorar el sistema inmunológico. “Para prevenir algún resfrío, los miembros de mi familia no contagiados lo hicieron”, contó.





También reveló cuáles fueron sus síntomas y por qué es que decide ir a la clínica al sospechar que tenía coronavirus.

Coronavirus en Perú: Minsa anunció que paciente cero de COVID-19 fue dado de alta (16/03/20)

El paciente asintomático

El piloto, que ya fue dado de alta, también publicó una filmación donde su primo de 7 años ofrece consejos a los niños peruanos para que permanezcan en casa y se cuiden de la enfermedad.

Como se recuerda, el pequeño fue diagnosticado con la enfermedad pero no presentó síntomas, un caso extraño pero que igual necesitó cuarentena y mucha vigilancia médica.

Como se recuerda, actualmente son 117 los casos de coronavirus en el Perú y se espera que con el paso de las semanas el número de contagios aumenten porque la epidemia se encuentra en la fase tres, es decir, los casos que están apareciendo ya no son producto de contacto con extranjeros infectados sino que son peruanos contagiando a peruanos.