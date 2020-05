Esta mañana, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con comerciantes, procedieron con el cierre temporal y voluntario del Mercado Minorista N°1 de La Victoria después que se registraran casos de COVID-19.

De acuerdo a información de Canal N, 93 de 217 comerciantes habrían dado positivo a coronavirus extraoficialmente. Los resultados de las pruebas rápidas indicarían que el 42% de los trabajadores del mercado están contagiados.

Tras realizar el cierre del establecimiento, las autoridades del distrito deberán velar por la desinfección del mismo y el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios necesarios para evitar un aumento de casos.

En los últimos días, las autoridades vienen realizando este tipo de intervenciones a distintos mercados de Lima.

En conversación con Canal N, el general Vera señaló lo siguiente: “Desde temprano, en un trabajo multisectorial, se tomaron las pruebas. Los resultados oficiales los dará el Ministerio de Salud. Hay un resultado extraoficial. Igual los números son preocupantes. Vamos a controlar que estas personas infectadas no ingresen nuevamente al mercado y que cumplan con el aislamiento social obligatorio. Todavía no sabemos si es un cierre indefinido, eso complicaría es abastecimiento de alimentos”, aseveró.

Por su parte, el presidente del Mercado Minorista N°1 de La Victoria señaló que el cierre es voluntario y a manera de prevención.

“Ha sido un cierre voluntario porque hay compañeros que dieron positivo. No son muchos, pero preferimos cerrar para que no contagien más. Nos hemos preparado para una situación así. Hemos cerrado por preocupación. La Municipalidad todavía no nos ha cerrado. Es lo más probable, por eso optamos por cerrarlo voluntariamente”, manifestó.

