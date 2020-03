Afectada por las críticas y arrepentida de sus desatinadas palabras, la joven que se burló del coronavirus mientras hacía fila para ingresar a una discoteca reapareció en las redes sociales para disculparse.

Como se recuerda, las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’ captaron el viernes pasado la reacción de la muchacha después de que el presidente Martín Vizcarra anunció la suspensión de eventos masivos de más de 300 personas debido al avance progresivo de la pandemia en el Perú.

En aquel momento, contestó despreocupada que no pensaba acatar el aislamiento voluntario y dijo que la enfermedad “nunca le va a llegar”. “A nosotros nunca, ah. La despedida (de eventos masivos) es hoy... acá nosotros somos 290 nada más”, dijo sonriente ante las cámaras de ATV.

Tras sus declaraciones, diferentes figuras de la farándula y personas públicos arremetieron contra la jovencita, asegurando que fue irresponsable al minimizar el COVID-19. Al parecer, los ataques en las redes sociales habrían sido demasiados, razón por la cual se animó a pronunciarse.

Joven se burla de coronavirus

Rompe su silencio

“Asumo que cometí un error al expresarme de esa manera, mi respuesta estuvo de más, yo no pensé que iba a tener un impacto y una llegada tan fuerte a las personas y de haberlo sabido habría aprovechado ese momento para bien”, inicia el video en el que se disculpa.

“Definitivamente no me iba a imaginar que iba a salir en diarios, en publicaciones, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en memes, en Tik Toks, asumo que se presta para la broma y para la crítica, mas no para los insultos, agresiones y amenazas que estoy recibiendo. Ya han pasado unos cuatro días y esto no para”, sostuvo preocupada.

“Considero que hay temas más importantes que una entrevista con una respuesta tonta, solamente les pido que no se sumen más al odio, a los insultos, a todas estas figuras públicas que siguen haciéndolo. Una cosa es la broma y las críticas constructivas y otra muy distinta son las agresiones”, recalcó visiblemente afectada.

Joven que se burló del COVID-19 rompe su silencio

Víctima de burlas en redes sociales

La joven no miente cuando dice que sus declaraciones a la televisión generaron numerosas reacciones en las redes sociales. Desde duros insultos hasta bromas, el video ha sido compartido en miles de ocasiones.

Incluso figuras públicas se burlaron de lo ocurrido, tal como es el caso de Gisela Ponce de León, que actuó en un Tik Tok imitándola.

Si no te da risa esto, eres hater, así de simple 😆 pic.twitter.com/zCzHQ0TkbU — bulbasaur en cuarentena 🍃 (@lobosintabas) March 17, 2020