La cadena de colegios privados, Innova Schools , anunció una serie de iniciativas y descuentos a fin de facilitar el pago de sus pensiones a los padres de familia, en medio de la crisis por el coronavirus que ha obligado a cancelar las clases de forma presencial.

A través de un comunicado, Innova Schools se refirió sobre la reciente situación de crisis que atraviesa el país e informó una serie de facilidades de pago para los padres de familia:

- Realizar descuentos en las pensiones de marzo, abril y mayo: 20% para el nivel inicial y 15% para el nivel de primaria y secundaria.

- Suspender el interés moratorio mientras dure el Estado de Emergencia.

- Modificar el cronograma de pago de pensiones, extendiendo los plazos de pago.

- Brindar la alternativa de financiamiento de las cuotas a 12 meses sin intereses y con tres meses de gracia para las familias que lo soliciten.

- Adicionalmente, estamos facilitando a manera de préstamo laptops para los estudiantes que lo requieran.

Así mismo, la cadena de colegios privados informó que su estructura de costos que se compone en 80% de los ingresos por pensiones son gastos fijos y el 20% son gastos variables.

“Los gastos fijos incluyen el pago a nuestra planilla, alquileres, intereses, arbitrios e impuestos, en donde los gastos de personal representan cerca del 60%. Ninguno de estos costos se puede postergar o modificar sin afectar la cadena de pagos", se lee en el comunicado.

Estas iniciativas llegan luego que decenas de padres de familia manifestaran su malestar en diversos medios de comunicación sobre el cobro de mensualidades de varios colegios particulares, pese a no estar prestando el servicio educativo de manera completa.

Como se sabe, según el Decreto Legislativo Nº 1476 los planteles privados no pueden cobrar por los servicios que han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ni cualquier nuevo concepto que no esté vinculado con la prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial.

