¡No hay respeto! Un hombre en aparente estado de ebriedad insultó y humilló a más no poder a los policías que patrullaban en las calles de San Isidro por el estado de emergencia.

“Qué me vas a cuidar solo, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame”, le dijo el sujeto desde su balcón de su departamento a los agentes.

Por si fuera poco, este sujeto prosiguió minimizando la labor de los efectivos policiales: “Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí”.

Este hecho ocurrió la noche del viernes 3 de abril y fue registrado por los vecinos de la zona. Ellos compartieron las imágenes en las redes sociales.

“Policía, yo soy Carlos Wiesse”, gritaba el hombre que, pese a los insultos, no pudo se detenido, porque se negó a abrir la puerta.

Este iracundo hombre siguió con los insultos. “Cholos, son bien feitos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie!”.

Ahora se espera confirmar su identidad para proceder conforme a ley.

