Tal como lo había adelantado el presidente Martín Vizcarra, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, anunció que el Gobierno decidió que el pago a Sedapal por el servicio de agua potable en marzo sea postergado y fraccionado en 12 meses, como consecuencia del coronavirus.

“En lo que concierne a Lima Metropolitana, los que están bajo el régimen de Sedapal ese pago va ser postergado y será prorrateado durante un lapso de un año, eso se va establecer mediante un decreto supremo en los próximos días”, indicó el funcionario en RPP Televisión.

Yáñez señaló que la medida beneficiará a las familias y empresas. En el caso de las ciudades del interior del país, remarcó que también se aplicará la postergación del pago de marzo, pero se analiza el mecanismo que se implementará con cada entidad prestadora de servicio de saneamiento.

-SE ANALIZA OTRA MEDIDA-

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, indicó que su sector ha iniciado conversaciones con las empresas operadoras de telefonía móvil para “prorrogar o suspender” el pago del servicio de marzo. Remarcó que “la idea” es prorratear el monto en 12 meses.

“Estamos trabajando en reuniones, hemos encargado al Viceministerio de Comunicaciones tener un acercamiento con los operadores, porque son varios operadores, a efectos de tener esa flexibilidad por parte de los operadores privados y que permita a la ciudad no tener la obligación de desplazarse para ir a tener que pagar un recibo, sino que permanezcan en sus domicilios y que no se preocupen, ya que no hay una obligación estricta de poder ir a pagar sus servicios”, indicó.

Este martes en la mañana, el presidente Martín Vizcarra informó, en conferencia de prensa, que se está evaluando postergar el vencimiento de deudas y de pago de servicios básicos, durante la cuarentena decretada para mitigar el impacto del coronavirus en el país.