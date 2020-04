La Municipalidad de Huachipa repartió canastas que contenían nueve latas de leche que estaban a punto de vencer. El martes 14, la comuna entregó los lácteos cuya fecha de caducidad es el 17 de abril, es decir, que los vecinos beneficiados tenían que consumirlos en solo tres días.

“Me he indignado porque yo necesito, yo soy madre y padre para mis tres hijos. Esas nueve leches que me han entregado en tres días no las van a terminar mis hijos. No es posible que me entreguen algo por vencer”, dijo una vecina de Villa Santa Rosa a Perú21.

La señora, que prefirió mantener su nombre en reserva, indicó que todas sus vecinas habían recibido el mismo lote de latas de leche.

A través de sus redes sociales, el municipio ha hecho hincapié en que las canastas que está repartiendo contienen unos productos donados y otros comprados con recursos propios pues aseguran que no han recibido dinero del Ejecutivo.

Huachipa es un centro poblado que está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Lurigancho (Chosica). El Estado ha destinado S/1’033,311 para que dicho distrito adquiera y distribuya productos de primera necesidad.

TENGA EN CUENTA

- La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao exigió que los municipios informen sobre las órdenes de compra y de servicio que efectuaron para la adquisición de las canastas.

- Perú21 intentó comunicarse con la Municipalidad de Huchipa a través de sus canales oficiales para preguntarle por qué estos productos vencidos estaban en las canastas que repartió, pero no obtuvimos respuesta.

