Detienen en Surco a dos jóvenes por no cumplir cuarentena y resistirse a intervención Los intervenidos fueron identificados Yacoub Keisyeh Soifer y Luigi Jesús Jarasca Martínez, quienes no acataron el horario de inmovilización social y no portaban mascarillas. Ellos fueron acusados de lanzar insultos a la autoridad y se les halló marihuana.