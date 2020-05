Uso de baldes sucios, de productos sin marca ni rotulado que describa su composición y falta absoluta de supervisión de personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) son algunas de las deficiencias que encontró la Contraloría General de la República durante el proceso de desinfección de buses del servicio de transporte urbano convencional.

La supervisión se realizó el 28 y el 29 de abril, en las instalaciones de las rutas 1518 y 1506 de la empresa Translima, ubicada en Carabayllo, donde se realizaba la limpieza y desinfección de los vehículos, contratados por la ATU, con la finalidad de evitar la transmisión del coronavirus, que ya ha causado la muerte de 1,889 personas en nuestro país.

De acuerdo con la Contraloría, este servicio “no viene cumpliendo lo establecido en las obligaciones contractuales, se utiliza insumos sin rotulado y se realiza un inadecuado tratamiento de los desechos biocontaminados, ocasionando el riesgo de propagación del virus del COVID-19 a la población que hace uso del referido transporte público”.

Otras de las fallas halladas son que el personal a cargo del trabajo no empleaba equipos de protección adecuados y que no se cumplen los horarios de desinfección establecidos. Perú21 se comunicó con la ATU. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

DATO

La ATU adjudicó la desinfección de buses del transporte convencional, de los corredores y del Metropolitano, a 10 contratistas por un valor de S/42’918,671.

