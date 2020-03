Medidas drásticas. Desde el día de hoy, martes 17 de marzo, se comenzará a decomisar los brevetes y las tarjetas de propiedad a los conductores que no cumplan con la orden de inamovilidad, medida que forma parte del estado de emergencia nacional para detener la expansión del coronavirus en el Perú.

Así lo aseguró el ministro de Defensa, Walter Martos, que aseguró que cada día de cuarentena las restricciones para el tránsito por las pistas serán “más extremas” debido a la necesidad de evitar que el número de contagiados continúe en aumento.

“La gente tiene que saber que a partir de mañana se tomarán medidas más extremas. Al conductor que no cuente con autorización para circular se le va a quitar el brevete y se le va a entregar en 15 días”, señaló ayer a América Televisión.

Coronavirus en Perú: ¿cuál es la diferencia entre Estado de emergencia y Toque de queda?

Además, agregó que quienes incumplan con la medida recibirán una sanción y la respectiva papeleta.

Serán varios agentes militares y policiales los que supervisarán si los dueños de los automóviles cuentan con permiso para circular por la ciudad o pertenecen al grupo a los que sí se les facilita el libre tránsito.

“Tenemos que inmovilizar al virus, mientras la agente se mueva no lo vamos a poder lograr. La familia tiene que cocinar en la casa, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. No podemos permitir que estén abiertos restaurantes. (...). La gente aún no toma conciencia, sigue haciendo su vida con normalidad", sostuvo preocupado.

Puedes transitar por las calles si...

1. Necesitan abastecimiento de alimentos y/o trabajo en producción, distribución y almacenamiento de los mismos para la venta al público.

2. Requiero abastecimiento de productos de farmacéuticos y/o trabajo en producción, distribución y almacenamiento de los mismos para la venta al público.

3. Me urge el abastecimiento de productos de primera necesidad y/o trabajo en producción, distribución y almacenamiento de los mismos para la venta al público.

4. Debo asistir a centros de servicios o establecimientos de salud.

5. Necesito retornar a mi lugar de residencia habitual.

6. Trabajo o realizo asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niños, adolescentes dependientes, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

7. Laboro entidades financieras, seguros y pensiones, servicios complementarios o conexos y/o necesito los servicios de los mismos en mención.

8. Necesito abastecimiento de combustible y/o trabajo en producción, distribución y almacenamiento del mismo para la venta al público

9. Laboro en centrales de atención y/o necesito los servicios de las mismas

10. Trabajo en medios de comunicación.