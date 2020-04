El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Procuraduría del sector recibió la instrucción de iniciar acciones legales contra el ciudadano Carlos Wiesse, quien tuvo actos discriminatorios contra un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que patrullaban por las calles de San Isidro durante la inmovilización social obligatoria.

“Yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad, ni nada, por eso eres policía. No sé por qué te aplauden si es tu trabajo”, se le escucha decir al sujeto, quien además vociferaba insultos contra los agentes desde el interior de su departamento.

Estos comentarios fueron condenados por el Mininter. Por ello, la institución informó que el sujeto sería investigado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y por el delito contemplado en la Ley contra actos de discriminación, además contra la tranquilidad pública.

Asimismo, la institución indicó que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) suspenderá su licencia para portar arma de fuego y procederá con el internamiento preventivo de la misma.

“La mencionada persona deberá demostrar estar apto psicológicamente mediante nuevo certificado oficial de las autoridades de salud”, informó el Mininter, mediante Twitter.

El @MininterPeru deplora y condena los actos discriminatorios y racistas protagonizados por el ciudadano Carlos Wiesse contra esforzados miembros de la @PoliciaPeru mientras hacían cumplir el aislamiento social obligatorio en San Isidro. (1/3) pic.twitter.com/wf01ufwAvw — mininterperu (@MininterPeru) April 8, 2020

