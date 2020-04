“Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, me miro al espejo y me digo: hoy no va a ser el día que vas a morir. Aun así, antes de salir al hospital llamo a mi esposo y le digo que lo amo porque no sé si voy a regresar, no sé qué va a pasar con nosotros (el personal de salud)... Soy humana y también tengo miedo”, confiesa una médico que diariamente se juega la vida en el Hospital Sergio Bernales, ubicado en Collique, en el distrito de Comas.

Perú21 se comunicó con los profesionales de salud que trabajan en dicho nosocomio combatiendo la pandemia y nos relataron las condiciones en las que atienden a los pacientes. Dos enfermeras han dado positivo a la prueba del coronavirus y 10 han renunciado al igual que todo el personal de laboratorio. Las diferentes fuentes consultadas pidieron no ser identificadas por temor a represalias.

Tuvieron a un fallecido infectado por casi 10 horas envuelto en una colcha al lado de otros pacientes.

LAS CARPAS DEL COVID-19

Tras la declaración de emergencia sanitaria, el hospital Sergio Bernales quedó dividido en dos: un área de infectados con COVID-19 y otra de no infectados para atender pacientes diabéticos, hipertensos, accidentados y con otro tipo de emergencias.

Para el área COVID-19, el Ministerio de Salud instaló una carpa con una capacidad para 40 camillas. El problema es que no se previó que hubiera puntos de oxígeno para atender a los pacientes con problemas respiratorios.

“Cuando llegaron los primeros infectados, se solucionó llevándoles balones de oxígeno que estaban en el área de emergencia, pero los pacientes COVID necesitan una ventilación permanente. Para eso el balón de oxígeno tiene que estar abierto en su totalidad y así no dura más de seis horas. Cuando llegaron más pacientes, no los podíamos atender”, relata un enfermero.

Las carpas instaladas en el Hospital Sergio Bernales cuando recién se dictó la emergencia sanitaria.

La dirección del hospital tuvo que ampliar el espacio del área de infectados, por eso ocupó pediatría y la mitad de emergencia, donde se atendía a los que no están infectados.

“El área de emergencia la están partiendo en dos con un pedazo de plástico. Yo no sé si eso va a detener al virus y no va a pasar a los otros pacientes que no están infectados”, reclama el enfermero.

Con ese plástico han dividido el área de infectados y no infectados.

Ese es también uno de los temores que mantiene en tensión al personal médico que trabaja en el área de emergencia del hospital de Collique. Sobre todo, porque solo les han dado 4 mascarillas para todo un mes.

Sumado a esto, hasta el jueves de la semana pasada, ese personal no tenía el equipo de protección personal (EPP) completo, pues, se supone que ellos no atienden a pacientes con coronavirus. Sin embargo, hubo por lo menos tres pacientes infectados que han estado internados en esa área antes de dar positivo a la prueba. Debido a ello, recién el viernes 10 les brindaron la protección necesaria.

Los respiradores que el personal usa en turnos de hasta 24 horas tiene grapas que está en contacto con sus rostros.

INFECTADOS MEZCLADOS

¿Por qué no pudieron identificar antes a los infectados si presentaban síntomas? Según indicó una enfermera, a pesar de que hay un área de tamizaje para casos sospechosos, los están enviando a todos al área de emergencia para que los evalúen sin contar con medidas de protección necesarias.

De hecho, el pasado viernes salieron los resultados de un paciente más, internado en la cama 25, en el pabellón de no COVID-19, que resultó contagiado de coronavirus.

“Lo mandaron sin ninguna prueba. Por eso el paciente infectado ha ingresado junto a pacientes diabéticos y ancianos que ya deben estar contaminados. Igual pasó con una paciente en la cama 8, que también entró con sospecha y los residentes pidieron que le hicieran el hisopado. Pero en el área de COVID nos dijeron que no tenían reactivos. La paciente de la cama 8 murió y ni muerta le quisieron hacer el hisopado. Murió en el pabellón de no COVID”, informó la enfermera.

El personal que trabaja en el hospital Bernales teme que por el caos se terminen contagiando todos del virus. “Acá lo que está primando es quedar bien como gestión, aparentar que están solucionando los problemas, a costa de que el personal se enferme y los pacientes se contagien”, dijo un médico.

Trasladan a pacientes con sospecha de contagio sin cápsulas de seguridad.

¿SABÍA QUÉ?

- Perú21 intentó comunicarse con el director del Hospital Sergio Bernales a través del área de prensa del Ministerio de Salud, pero no accedieron a brindarnos una entrevista.

- El Colegio Médico del Perú (CMP) hizo un llamado al presidente Martín Vizcarra para que atienda las necesidades de los profesionales de la salud y compre equipos de protección personal.

- El CMP también ha solicitado al sector privado que done material para los galenos.

- El 8 de abril, el Ministerio de Salud informó sobre la muerte por coronavirus del primer médico en San Juan de Lurigancho.

TRABAJADORES CON TEMOR

Una doctora residente del hospital Sergio Bernales informó a este diario que desde hace dos semanas, todo el personal que trabajaba en el área de laboratorio renunció. Desde entonces, es el personal de enfermería el que tiene que sacar las muestras, trasladarse al área de no COVID-19 y procesarlas en ese laboratorio.

“Es altamente riesgoso que las enfermeras que se supone debe permanecer en una sola área estén yendo y viniendo al pabellón donde hay gente de alto riesgo que no está infectada”, consideró la especialista.

Pero no todos aceptan hacer el trabajo que le correspondería a los laboratoristas. Una enfermera que contactamos indicó que ella se ha negado, a diferencia del personal contratado bajo el régimen CAS, que teme ser despedido si no obedece.

“Yo me he opuesto a hacer las pruebas para laboratorio. Si me tienen que amonestar, pues que lo hagan. No tengo la protección necesaria, no tengo la seguridad de que estaré bien, no tengo la ropa adecuada para asistir a esos pacientes”, nos dijo la profesional.

Los pacientes yacen sobre estrechas camillas y tienen que quedarse quietos todo el tiempo de su convalecencia.

Perú21 pudo conversar con una de las dos enfermeras que resultaron infectadas en el hospital Sergio Bernales. Ella nos confirmó que se encontraba delicada de salud y aislada en su domicilio, por eso prefirió no declarar.

La dirección del centro de salud les ha ofrecido a sus trabajadores que hoy les hará la prueba para saber si hay más contagiados. Varios miembros del personal planean no regresar por temor a contagiar a sus familias.

“Ya no voy a trabajar porque me da miedo. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que están dando recursos para todos los hospitales, pero aquí nos dicen que no tienen reactivos. No puedo exponer a mi familia y a mí misma, mi padre es diabético y mi madre sufre se hipertensión arterial”, comentó una técnica que le toca atender tanto a los pacientes con COVID–19 como a los otros.

Asimismo, un trabajador del nosocomio comentó: “Yo elegí mi carrera, yo me arriesgo porque fue mi decisión. Pero mi familia no tiene que pagar las consecuencias del peligro al que estoy expuesto. Mi rutina de vida ha cambiado bastante. Tengo un cuarto aparte, ya no puedo dormir con mi familia… si no nos dan los implementos de seguridad y los espacios adecuados, voy a tener que renunciar”.

En las instalaciones donde no tienen puntos de oxígeno deben usar balones.

El Estado está invirtiendo millones de soles para contener esta pandemia, pero el personal de salud del hospital Sergio Bernales siente que su lugar de trabajo está abandonado.

Ellos están poniendo el pecho en esta guerra, solo piden que los manden con las armas necesarias.

