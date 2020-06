En este momento, en todo el mundo, hay grupos de científicos que trabajan arduamente para encontrar una vacuna contra el COVID-19, enfermedad que en nuestro país ya ha causado la muerte de 5,465 personas y ha contagiado a otras 196,515, de acuerdo con las cifras registradas hasta ayer por el Ministerio de Salud (Minsa).

Estas cifras ponen al Perú en el octavo lugar de países con mayor presencia de coronavirus en el planeta –y segundo en Sudamérica–, de acuerdo con el mapa que elabora la prestigiosa universidad de Estados Unidos Johns Hopkins.

Por lo mismo, Perú debe de ir a la búsqueda de esa vacuna. No puede esperar. Así opina el ingeniero Raúl Delgado Sayán. “Lo que estoy proponiendo es lo que están haciendo todos los países. Es entrar en conversaciones con los laboratorios que desarrollan esta vacuna y escoger”, manifestó a Perú21.

“El costo no tiene ninguna significación. Son decenas de miles de vidas las que están en riesgo”.

Para eso, sugirió la conformación de “una comisión de expertos en inmunología que entren en contacto con estos laboratorios para ver qué tipo de vacuna podemos tener disponible en el menor tiempo posible”.

Puso como ejemplo el Comando COVID-19. “Mientras ellos se encargan de la enfermedad en el país, el otro grupo se encargaría de encontrar la vacuna”, dijo. Sostuvo que, actualmente, hay por lo menos 120 proyectos a nivel mundial que buscan la vacuna que acabe con el virus. Uno de ellos aseguró –el más avanzado– es del Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

“Todos van a llegar a su objetivo. En el último trimestre del presente año –es decir, a partir de octubre–, van a empezar a salir varias”, aseveró. Agregó que una cosa es lo que se haya dicho en febrero sobre el tema de las vacunas, pero otra completamente distinta lo que se vive en la actualidad.

“En febrero, nadie sabía de la letalidad de esta enfermedad. Cualquier cosa que se haya conversado en febrero, es obsoleta. La factura que se puede pagar –por demorar en conseguir la vacuna– es muy alta. Si tomo las cifras oficiales, 150 mil infectados al mes; cuatro mil o cinco mil personas muertas al mes por cada mes de retraso”, enfatizó.

Agregó que en esto no hay que tomar en cuenta la inversión que se va a realizar. “El costo ya no es un elemento, además que no va a costar mucho. El costo no tiene ninguna significación. Cada semana de cuarentena nos cuesta millones de dólares. Son decenas de miles de vidas humanas que están en riesgo”, recalcó.

Señaló que la comisión de expertos en inmunología puede seleccionar tres proyectos de laboratorios. En esto, sostuvo, pueden apoyar las empresas privadas que tienen contactos con laboratorios en el extranjero y que están acostumbrados a toda esta logística de las vacunas. “Todos tenemos que estar juntos”, expresó.

Al respecto, el infectólogo Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, sostuvo que generalmente cuando el Estado compra vacunas, se hace de forma corporativa, con los países de la región, con lo que se ahorran costos. “La mejor forma, cuando son temas de salud pública, son compras corporativas”, manifestó a Perú21.

Enfatizó que cuando se realizan adquisiciones corporativas, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es más fácil conseguir el producto. “Compras un lote para América. Es lo que se hizo para la AH1N1 y para distintas enfermedades”, reveló.

Antes, la vacuna tiene que haber pasado por los filtros de la OMS. Una vez que pase esos filtros y que la considere válida científicamente, se entra a una licitación internacional que es supervisada por la OMS. “Luego de eso los países compran con el visto bueno de la OMS. Da el aval”, refirió.

MEJORAS GRADUALES

De otro lado, ayer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo referencia al COVID-19. Durante su discurso por el 140 aniversario de la Batalla de Arica y Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, dijo: “Necesitamos contener la enfermedad y al mismo tiempo mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, pero gradualmente, para no poner en riesgo lo avanzado”.

Del mismo modo, agregó que “la única bandera es la de la vida, la salud y bienestar de los peruanos”. Además, recalcó que los peruanos estamos enfrentado a “un enemigo invisible, que está generando dolor, angustia e incertidumbre en muchos hogares”.

En la plaza Francisco Bolognesi, ubicada en el Cercado de Lima –y con la presencia del alto mando de las Fuerzas Armadas–, destacó la dura batalla que vienen realizando los profesionales de la salud, los que están cumpliendo “una sacrificada y heroica labor” en la primera línea de combate contra esta enfermedad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que el Gobierno ha iniciado una nueva forma de frenar el avance del coronavirus, que es el tratamiento temprano, a través de los equipos de respuesta rápida. “Cuando hay una gran movilización de gente, se tiene que cambiar la estrategia”, declaró a Canal N.

Con respecto a la posibilidad de aplicar cuarentenas focalizadas, refirió que esa idea fue descartada. “Acudimos a ciertas estadísticas. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay 250 mil personas que trabajan fuera del distrito, que es difícil de controlar”, expresó.

Del mismo modo, anunció que hoy se dejará ingresar a los empresarios de Gamarra, para que inicien su producción a puerta cerrada y puedan ofrecer sus productos a fin de mes. Se mostró partidario de mantener el toque de queda y de un posible apoyo de las FF.AA. a la Policía Nacional en lo que se refiere a la seguridad ciudadana.

