Son la respuesta de miles de peruanos que han visto afectada su economía y su alimentación por la emergencia nacional. Los comedores populares se han convertido en la primera línea de defensa contra el temido COVID-19. Pese a que su funcionamiento regular ha sido interrumpido por la cuarentena, varios de estos locales se resisten a paralizar sus actividades, en beneficio de aquella población vulnerable que necesita mantenerse saludable para combatir la pandemia.

En Lima, el alza de precios de algunos productos y la falta de personal por el aislamiento social obligatorio, obligó a los administradores de estos espacios a replantear todo el proceso de distribución y preparación de alimentos. La mayoría resiste gracias a sus trabajadores y voluntarios, pero todavía urge más asistencia y sobre todo, empatía de la empresa privada y el Estado ante esta situación sin precedentes.

RECORRIDO COMEDORES POPULARES EN EPOCA DE CORONAVIRUS

Nelly Miranda, coordinadora de los comedores populares de Carabayllo, sostiene que antes de la crisis sanitaria habían 169 comedores funcionando y que hoy solo quedan 90. ¿Qué personas son las que no están comiendo? Las que viven en lo más alto del cerro, hasta donde no llega transporte para entregar productos. El abastecimiento también es otro problema para ella. Los mercados han cambiado su horario y solo atienden de 5 a 9 de la mañana. Esto ha generado un aumento en el precio del menú, que ahora llega a un máximo de S/3.50. Un alza significativa que perjudica a quienes menos tienen.

Nelly sabe que la situación se hará más complicada pero aun así toma su cucharón y sigue cocinando. Lo hace porque el Gobierno Central deja de entregarle raciones de arroz, pollo, aceite y menestras, y con eso basta para no dejar a sus vecinos con hambrientos. “Los comedores fueron creados con un propósito: la emergencia del paquetazo. En esa época de nuestras vidas, las mujeres nos agrupamos por nuestras familias. No teníamos dinero, nos ayudamos y abaratamos costos. Siendo esta la historia del comedor popular, en ningún momento se me cruzó por la cabeza cerrar. En ningún momento pararé”, asegura mientras comenta que por la salud de los comensales del comedor “La Melchorita”, ha optado por entregar almuerzos en taper y para llevar.

Coincide con ella su colega del mismo distrito, María Uriol, del comedor “Las Mercedes del Progreso”, que a sus 56 años decidió cocinar sola, sin ayuda, para evitar contagiar y contagiarse de coronavirus. “Necesitamos menestras y verduras, pero también insumos de aseo. Yo trabajo con mi lejía y con mi jabón, me lavo las manos constantemente para poder servir”, comenta desde la puerta de su local en el asentamiento humano Sol de Caudevilla.

Organizados. Personal del Ejército llega al almacén del Arzobispado todos los días para repartir donaciones. (Foto: Hugo Curotto)

Cáritas Lima también enfrenta con toda su logística la crisis en sociedad con el Ejército del Perú y la Policía. Bajo el lema “solidaridad con creatividad y responsabilidad”, los voluntarios del Arzobispado mueven cajas, pican verduras, embolsan carne de pollo, cargan botellas de agua, embalan víveres no perecibles para sus más de 3 mil beneficiados de 22 instituciones. “La demanda es muy fuerte, nos estamos sintiendo desabastecidos y por eso necesitamos coordinar con el sector privado para que lleguen más alimentos”, cuenta Cynthia Tello, Directora General de la organización, quien además hace un llamado a las Municipalidades para que se sumen.

Julio Cahuana, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora De Lourdes de Surco, uno de los puntos de distribución de donaciones de Cáritas Lima, coincide y lamenta que hayan comedores que pese a la crisis estén cerrados. “Hay personas que vivían del día a día y que ahora no están comiendo. Necesitamos comedores de urgencia para personas vulnerables. El dinero escasea, tenemos que evitar saqueos”, afirma preocupado. Y es que esta tarde solo llegaron 20 latas de conservas de pavita para los doscientos que forman una larga fila fuera del despacho parroquial. ¿Qué se les debería entregar? Más proteínas, sin descuidar verduras y carbohidratos, como el arroz y la papa. Son 200 personas que esperan.

Pero no solo eso. En su comunidad hay mujeres y niños que necesitan leche y que no pueden comprarla porque son comerciantes y no pueden salir a las calles para trabajar y ganar dinero para sus familias. “Son días difíciles para todos e imagínense para los más vulnerables, hago una invocación a todas las instancias, que nos ayuden a sostener esto", pide antes de ponerse a cargar cajas de zanahorias junto a los voluntarios.

El padre Julio carga cajas y las agrupa junto a otros integrantes de su comunidad en las afueras de la parroquia para repartir a los vecinos de Mateo Pumacahua y de otras zonas cercanas que llegan hasta el lugar. (Foto: Hugo Curotto)

Comedores cerrados

Juan Suárez, administrador del Centro de Alimentación N°3 del Minsa, mira confundido el gran comedor donde antes, por solo 0.20 céntimos y S/1.00, al menos 400 personas desayunaban y almorzaban. Un día después del anuncio de la cuarentena nacional, el local de la avenida Manco Cápac en La Victoria cerró sus puertas, dejando a enfermos de TBC, diabéticos y ancianos sin la posibilidad de una dieta balanceada. En este lugar cuentan con un nutricionista y se servía menú completo: sopa, segundo y postre. El personal sugiere soluciones para poder reabrir este espacio de forma segura al público: entregar los alimentos para llevar.

El gran comedor del Centro de Alimentación N°3 del Minsa está vacío. Sus trabajadores proponen reabrirlo y entregar comida para llevar.

“Nosotros estamos dispuestos a continuar en la preparación de alimentos, todos son bienvenidos. Queremos que el ministerio sepa que estamos listos para apoyar y servir a la gente más humilde”, comenta Juan a Perú21.

Lo acompaña Víctor León, encargado de abastecimiento, que todos los días limpia los almacenes y se asegura que los productos estén en las mejores condiciones para cuando las cocinas vuelvan a encenderse.