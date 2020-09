El doctor Ciro Maguiña, docente e investigador de la Universidad Cayetano Heredia, criticó las declaraciones del exministro de Salud, Víctor Zamora, y del Dr. Elmer Huerta, sobre el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina en pacientes con coronavirus.

“No puede ir un exministro, que es de escritorio, y un opinólogo desde lejos a decir que cambien tal droga sin consultar a los médicos que están trabajando en el campo de batalla”, dijo.

El también vicedecano del Colegio Médico del Perú también señaló que Huerta opina sin ver la realidad peruana y calificó de “fracasado” a Zamora.

“Hoy, un exministro fracasado, trata de echar la culpa a otras personas. Él no es autocrítico de su gestión. (...) Huerta opina desde Estados Unidos y no ve la realidad peruana. No conoce lo que estamos haciendo en el Perú muchos médicos en el primer nivel, usando muchas medicinas. Huerta también se ha equivocado muchas veces”, señaló.

Además, Maguiña comentó que el uso de medicamentos para paliar los daños del coronavirus está en constante revisión.

“El uso de los medicamentos es cambiante y eso se cambia en función de la experiencia nacional e internacional para tomar decisiones. Nosotros no defendemos el tema de medicamentos, sino la salud pública”, puntualizó.

Como se recuerda, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, retiró la hidroxicloroquina del kit contra el coronavirus. “Las últimas publicaciones sobre la hidroxicloroquina nos indica que, efectivamente, parece no ser útil. Se va a retirar solo de la guía para COVID-19, no del petitorio”, dijo la funcionaria.

