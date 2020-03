En medio de la cuarentena obligatoria que el Estado declaró para evitar la propagación del coronavirus, los casos por contagio en el Perú ascendieron a 363, según reportó el Ministerio de Salud (Minsa).

De ellos 31 se encuentran hospitalizados y 5 en UCI. En tanto, se reportaron un total de 278 casos positivos en Lima.

Hasta ayer, el número de personas infectadas con el coronavirus era de 318 en total.

Desde caso cero por COVID-19, dado el último 5 de marzo, el crecimiento de la infección en peruanos ha ido escalando pese a cuarentena nacional.

Ejemplo a seguir de una sobreviviente al Holocausto: “Yo estuve escondida en un pozo 3 años”

Una anciana se volvió viral al aparecer en un video en las redes sociales hablando de su terrible experiencia de sobrevivencia al Holocausto, en referencia al aislamiento obligatorio decretado en muchos países como medida preventiva para frenar el coronavirus.

En las imágenes se ve a la anciana hablar con su nieta, la comunicadora argentina Connie Ansaldi, sobre las medidas de aislamiento que se han adoptado en su país.

Lo que parecería una conversación cotidiana entre nieta y abuela, se convirtió en un potente mensaje a las miles de personas en todo el mundo que están experimentando el aislamiento obligatorio.

“Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?”, es el mensaje que acompaña el video.

Aplausos para el personal

La costumbre de aplaudir desde las ventanas y balcones al personal de salud, policía y fuerzas armadas que se mantienen trabajando en la contención del coronavirus se hace habitual en el país.

Una serie de videos inundan las redes sociales mostrando a decenas de personas quienes salen a sus ventanas y balcones a las 8:00 de la tarde, hora de inicio del toque de queda decretado por el gobierno, para aplaudir y mostrar su agradecimientos a las personas que siguen en pie de lucha.

Murciélagos no son los culpables del coronavirus

Esto es lo que consideraron en CNN Andrew Cunningham, profesor de epidemiología de la vida silvestre en la Sociedad Zoológica de Londres y Kate Jones, Presidenta de Ecología y Biodiversidad en el University College de Londres.

Resulta que, al igual que otros virus pandémicos de la historia, se cree que el coronavirus fue la mutación de un virus animal que se ‘transfirió’ a los humanos en una situación determinada pero aun desconocida. A esta transferencia se le denomina desbordamiento zoonótico.

LAVADO DE MANOS CONTRA COVID-19

Mójese las manos

Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos

Frótese las palmas de las manos entre sí

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.

El lavado de manos es clave para evitar la propagación de enfermedades. (Foto: Pixabay)

Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos.

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

Enjuáguese las manos.

Séqueselas con una toalla de un solo uso.

Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Sus manos ahora son seguras.

MITOS DEL COVID-19 QUE DEBES DESTERRAR

1. “El coronavirus se contagia al recibir paquetes de China”. Esto es falso pues el COVID-19 no sobrevive mucho tiempo en los objetos. Los envíos tardan en llegar al Perú más de un mes, tiempo suficiente para que el virus desaparezca.

2. “El coronavirus se transmite a través de picaduras de mosquitos”. Esto no es cierto, pues el virus no puede proliferarse mediante estos insectos.

3. “El frío y la nieve pueden matar al Coronavirus”. No, esta condición climática no puede acabar con el virus.

4. “Las monedas, billetes o tarjetas de crédito también son agentes transmisores de Coronavirus”. El riesgo de contagio es muy bajo, porque el COVID-19 solo vive unas horas en los objetos.

5. “Las mascotas transmiten coronavirus”. No, no hay ninguna prueba que asegura que el nuevo coronavirus infecte a los animales de compañía como perros y gatos.

6. “El coronavirus puede llegar hasta ocho metros de distancia con un estornudo”. No, si bien se contagian por secreciones respiratorias, estas solo llegan a un metro de distancia.

